شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التهاب جدار المثانة من أعراض وأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مرض التهاب جدار المثانة من الأمراض المزعجة لدى الكثيرين، ويصعب تشخيصه في العديد من الحالات لأن سبب الإصابة به قد تكون غير واضحة، وخلال التقرير التالي سنتعرف علي الأسباب والأعراض والعلاج وفقًا لموقع "WEBMED".

ما هي أسباب الإصابة بالتهاب جدار المثانة؟

-حدوث اضطرابات جينية.

-اضطرابات في الجهاز المناعي.

-الإصابة بالتهابات بكترية متكررة.

-الإكثار من تناول الحمضيات كالبروتقال والليمون.

-تناول الطماطم بكثرة.

-الإسراف في تناول القهوة.

ما هي أعراض الإصابة بالتهاب جدار المثانة.

-كثرة التبول.

-الإصابة بألم حول المثانة.

-ألم في الأعضاء التناسلية.

-ألم عند ممارسة العلاقة الزوجية وخاصة عند الرجال.

كيف يتم تشخيص التهاب جدار المثانة؟

-قيام المريض بإجراء تحليل للبول للكشف عن وجود عدوي، أو التهاب.

-القيام باجراء منظار للمثانة للاعرف علي الإصابة.

-أخذ عينة من جدار المثانة.

ما هي طرق علاج التهاب جدار المثانة؟

-القيام بإجراء عملية لزيادة حجم المثانة لزيادة قدراتها علي استيعاب كميات أكبر من البول.

-القيام بغسل المثانة عن طريق ملائها بمحلول ملح وصرفها من خلال القسطرة.

-قيام المريض ياتباع نظام غذائي صحي وممفيد.

-القيام بممارسة بعض التماريين الرياضية التي تساعد علي اتساع الحوض.