شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعد عن تناول الكافيين على الريق للحفاظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكافيين يعد من أساسيات الكثير من الأشخاص فور الاستيقاظ من النوم، فالجميع يسعى لتناول القهوة أو الشاي أو النساكافية، جميعها مشوبات غنية بالكافيين، ولذا ينصح بتجنب تناولها، وذلك للحفاظ علي صحتك والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE" الطبي العديد من الأضرار التي تطرق علي حياتك عند تناول الكافيين علي الريق، ومنها:

-ارتفاع نسبة السكر بالدم يعد من أبرز وأهم الأضرار التي تطرق علي حياتك، وقد يزداد فرص الإصابة والتعرض لمشاكل في القلب، وأيضا الكلي.

-أثبتت جميع الدراسات الطبية الحديثة أن تناول المشروبات الغنية بالكافيين تتسبب في التعرض للعديد من المشاكل الصحية، وأبرزها الجفاف، والتعرض لنقص نسبة السوائل في الجسم.

-التعرض للإصابة بحموضة في المعدة فهذا العرض يزداد لدى الأشخاص المصابين بارتخاء العضلة العاصرة للمريء.

-أثبتت الدراسات الطبية، أن تناول المشروبات الغنية بالكافيين تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالتوتر والقلق والعصبية، والتعرض للأرق.

ولذا حث التقرير علي ضرورة تناول السوائل العديدة كالماء والعصائر الطبيعية، وذلك لتجنب الإصابة بالعديد من الأضرار الصحية.