شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط فى أكل كعك العيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعك العيد من أبرز الأطعمة المميزة لعيد الفطر المبارك، ويفرط الكثيرون فى تناوله ما قد ينعكس بشكل سلبي على صحتهم، لذا فى هذا التقرير نتعرف على أضرار الإفراط فى أكل الكعك فى العيد، بحسب موقع visitcompletecare.

آثار جانبية للإفراط فى تناول كحك العيد

قد يؤدى الإفراط فى تناول كعك العيد إلى حدوث الآثار السلبية للسكر على الجسم.

وهذا يحدث عندما تستهلك السكر، يتفاعل جسمك بإفراز الأنسولين.

يساعد الأنسولين في الحفاظ على مستوى السكر في الدم ثابتًا.

بمجرد أن يتلاشى السكر ، يُترك جسمك بوفرة من الأنسولين ولا يكفي من الجلوكوز لتزويدك بالطاقة ، مما يؤدي بدوره إلى "تحطم السكر".

إذا كان جسمك يمر بانهيار السكر ، فاحذر من الأعراض التالية:

-الصداع

-التهيج

-التعب وصعوبة التركيز

-الشعور بالتوتر أو القلق

-الشعور بالارتعاش أو الدوار

-جوع

-انتفاخ

هل السكر الزائد خطير؟

في حين أن زيادة السكر وانهيار السكر اللاحق يمكن أن يكونا مزعجين ، إلا أنها ليس خطيرًا في العادة على الأفراد الأصحاء ومع ذلك ، فبالنسبة لمن يعانون من مرض السكري ، يمكن أن يؤدي تناول السكر الزائد لمرة واحدة إلى تأثيرات أكثر خطورة.

الآثار طويلة المدى لتناول الكثير من السكر

يعتبر الإفراط في تناول السكر من حين لآخر أمرًا واحدًا، ولكن تناول الكثير من السكر بشكل منتظم يمكن أن يخلق تأثيرات طويلة المدى ويزيد من احتمالية الإصابة بحالات معينة.

تشمل المشاكل الصحية الناتجة جزئيًا عن استهلاك السكر ما يلي:

-ضباب الدماغ وانخفاض الطاقة

-الرغبة الشديدة فى تناول الطعام وزيادة الوزن

-داء السكري من النوع 2

-صعوبة النوم

-أمراض القلب والنوبات القلبية

-اضطرابات المزاج

-مشاكل الجلد