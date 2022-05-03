شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى وجبة الفطار المثالية ثانى يوم العيد؟.. خيارات غذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أول أيام العيد يقوم الكثيرون بإعداد أكواب الشاي مع الكحك ويكون هذا هو الإفطار، ونجد أن نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون بسبب هذه العادة من الإصابة باضطرابات هضمية قاسية، ولذا رصد ”الخليج 365” أفضل الأطعمة الصحية في ثانى أيام العيد، والتي تساهم في تجنب الإصابة بأي مشاكل صحية، وذلك وفقًا لموقع "HEALTHLINE" الطبي.

نصح التقرير بتناول البيض في وجبة الإفطار، لأنه غني بالبروتين، وفيتامين د، والكالسيوم، جميع العناصر الغذائية الرائعة التي يحتاجها الجسم، وتساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وأيضا الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي، وتقوية العظام وعضلات الجسم، ولذا يمكنك تناوله مع طبق ن السلطة الخضراء لزيادة قيمته الغذائية.

أشار التقرير إلى أنه يمكنك تناول الزبادي أيضا في وجبة الإفطار، فهو غني بالكالسيوم وفيتامين ب والزنك والبوتاسيوم والفسفور والألياف، وجميعها عناصر غذائية يحتاجها الجسم، وتساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي.

ونصح التقرير بتناول الشوفان المضاف إليه الحليب، والفواكه، فهذه العناصرالغذائية تعد رائعة ومريحة لصحة الجهاز الهضمي، وتحميه من التعرض لأي مضاعفات صحية، ولذا ينصح بتناولها.