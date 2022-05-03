شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ العادات التى تضر بصحة القلب.. ابتعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد صحة القلب والأوعية الدموية الجيدة أمرًا أساسيًا للصحة الجيدة بشكل عام وللقيام بذلك، قد تحتاج إلى التخلص من بعض العادات السيئة، في هذا التقرير نقدم أسوأ العادات لصحة قلبك، بحسب موقع " bonsecours".

أسوأ العادات لصحة قلبك الجلوس لفترات طويلة

ارتبط الجلوس لفترات طويلة جدًا بالتدهور المعرفي والضعف وزيادة خطر الوفاة لذلك ، من المهم أن تجعل قلبك ينبض أثناء ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ويوصي الأطباء بحوالي 150 دقيقة في الأسبوع من النشاط البدني عالي الكثافة.

قسم ذلك إلى 40 دقيقة كل يومين أو أربعة أيام في الأسبوع.

السهر وقلة النوم

التمرين ليس المقياس الوحيد الذي يحافظ على صحة قلبك. من المهم أيضًا الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة. يوصي الأطباء بالحصول على سبع إلى تسع ساعات كاملة كل ليلة.

معظم الناس لا يحصلون على الأرجح على ساعات نوم كافية ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات التوتر وارتفاع ضغط الدم وحتى مشاكل ضربات القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم.

إذا كنت تستيقظ وأنت تشعر بالنعاس أثناء النهار أو تشعر أنك بحاجة إلى كوبين من القهوة ، فمن المحتمل أنك لا تحصل على قسط كافٍ من الراحة.

البقاء متوترًا

من المهم أيضًا تخصيص بعض الوقت للتخلص من التوتر يمكن أن يؤدي البقاء متوترًا إلى زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ما قد يؤدي بمرور الوقت إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية وأضرار خطيرة أخرى

لتقليل التوتر، خصص وقتًا لنفسك وابحث عن طرق للاسترخاء امنح نفسك هدوءًا تامًا كل يوم، حتى لو لبضع دقائق فقط، قم بتمارين التنفس العميق والتأمل أو مجرد الخروج في الهواء الطلق للاستمتاع بالطبيعة.