شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات مهمة للحفاظ على صحة طفلك والتخلص من أي مشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد بلوغ طفلك عامه الأول يزداد الرغبة في التوصل والتعرف علي أفضل الفيتامينات التي يجب أخذها للحفاظ علي صحته وتقويتها والتخلص من أي مشكلة يعاني منها الفرد، وخلال التقرير التالي سنتعرف علي أفضل وأهم الفيتامينات الواجد إعطائها لطفلك، وذلك وفقا لموقع "MEDICALNEWSTODAY"، و"WEBMED".

أكد التقرير ضرورة اهتمام الأم في إعطاء طفلها الأطعمة المهمة والمفيدة لصحة الجسم، والتي تحتوي علي جميع العناصر الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تقوية صحة الجسم والحفاظ علي مناعته، وأبرزها الخضروات والفواكه والبروتين من اللحوم، والبروتين، والمكسرات.

أشار التقريرالمنشورالى أنه يجب إعطاء الطفل للكالسيوم لتحسين صحة العظام، وتقوية الجهاز المناعي، فالطفل من عمر 1 إلي 3 سنوات يحتاج لـ 700 ملليجرام يوميا، ومن 4 إلي 8 سنوات يحتاج لـ 1000 ملليجرام في اليوم.

وأضاف التقرير، أن تناول فيتامين د يعد من أهم الفيتامينات التي يجب علي الأم الحرص لإعطائها لطفلها، لأنه يقلل فرص الإصابة بالكساح ومشاكل العظام، فالأطفال من عمر 4 إلي 12 شهر يحتاجون جرعة 10 ميكروجرام يوميا من فيتامين د، ومن عمر 1 إلي سنة ونصف يحتاجون 15 ميكروجرام، بالإضافة إلي ضرورة تعرضه لأشاعة الشمس، مرتين في الأسبوع مع تناوله للحليب والبيض.

من أهم الفيتامينات التي يجب تناولها وإعطائها للطفل فيتامين ب، الذي يساهم إعطاء الجسم الطاقة والحيوية، والحفاظ علي صحة العين ونمو الطفل، فيمكنك إمداده به عن طريق الطعام، أو المكملات الغذائية، فالأطعمة منها اللحوم والدواجن والأسماك، والبيض.

كما أن الحديد يعد من العناصر الغذائية الأساسية للطفل، فيحافظ علي تقوية الجهاز المناعي، وامداد الجسم بالطاقة والحيوية، والحد من الإصابة بالأنيميا، مشاكل في الصحة المرتبطة بذلك، ولذا يجب إعطاء جسم الطفل بالفول والبيض، واللحوم الحمراء، والعدس.