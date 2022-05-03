شكرا لقرائتكم خبر عن لو هاتعيد برة البيت.. كيفية قضاء وقت ممتع بدون نزلات معوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقضى الكثير من الناس أوقات العيد خارج المنزل، وبالتالي قد يتناولون الطعام فى المطاعم، ولكن هذا قد يعرضهم لخطر الإصابة النزلة المعوية.

عندما تصاب بالإسهال والقيء، قد يشير ذلك الى إصابتك "بالنزلة المعوية"، ووفقًا لموقع "webmd" غالبًا ما تكون هذه الأعراض أيضًا بسبب حالة تسمى التهاب المعدة والأمعاء، ومع التهاب المعدة والأمعاء، تكون معدتك وأمعاؤك متهيجة وملتهبة، عادةً ما يكون السبب عدوى فيروسية أو بكتيرية.





أعراض التهاب المعدة والأمعاءمع التهاب المعدة والأمعاء، من المحتمل أن تكون الأعراض الرئيسية التي تعاني منها هي الإسهال المائي والقيء، قد تعاني أيضًا من آلام في المعدة، وتشنجات، وحمى، وغثيان، وصداع. ما الذي يسبب التهاب المعدة والأمعاء؟هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها انتشار التهاب المعدة والأمعاء:

تواصل مع شخص مصاب بالفيروس

الطعام أو الماء الملوث

أيدي غير مغسولة بعد الذهاب إلى الحمام أو تغيير الحفاضات





علاج التهاب المعدة والأمعاء منع الجفاف

أعط الطفل محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم، واتصل بطبيبك للحصول على تفاصيل الجرعات المناسبة للعمر.

امنح شخصًا بالغ أكبر قدر ممكن من السوائل الصافية.

يجب على الشخص أن يشرب السوائل ببطء وبكميات قليلة ومتكررة. قد يؤدي الإفراط في الشرب بسرعة إلى تفاقم الغثيان.

عندما تبدأ الأعراض في التراجع:

قم تدريجياً بإدخال الطعام في النظام الغذائي للشخص.

ابدأ بأطعمة خفيفة وسهلة الهضم مثل البسكويت والموز والخبز المحمص والأرز والدجاج.

تجنب منتجات الألبان والكافيين والكحول حتى اكتمال الشفاء.

متى تتصل بالطبيبيستمر القيء عند شخص بالغ أو طفل يبلغ من العمر سنتين أو أكثر لأكثر من يوم واحد أو تستمر الحمى أو الإسهال الشديد (كميات كبيرة من البراز الرخو كل ساعة إلى ساعتين) لأكثر من يومين.

يعاني الطفل الأقل من عامين من القيء أو الإسهال لمدة تزيد عن 12 ساعة أو يعاني من حمى مصحوبة بالتقيؤ والإسهال.

يتحول القيء أو الإسهال إلى دم.

يعاني الشخص من أمراض الكلى أو الكبد أو القلب ويجب أن يحد من تناول السوائل.

يُصاب الشخص بألم في البطن مفاجئ وشديد.

هناك أعراض للجفاف.

لا تختفي الأعراض بعد أسبوع.

يجب معالجة الجفاف المصحوب بهذه الأعراض في غرفة الطوارئ:

القليل من التبول أو عدمه

العطش الشديد

قلة الدموع

فم جاف

عيون غارقة

الدوخة أو الدوار

سرعة التنفس وضربات القلب

قلة اليقظة

عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها

صعوبة في البلع أو التنفس

ضعف العضلات