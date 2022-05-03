شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر.. 5 نصائح لعيد فطر صحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر عيد الفطر بكمية وتنوع الأطعمة الحلوة وأبرزها كعك العيد بأنواعه، لكن تناول الكثير من الطعام، وخاصة الأطعمة الغنية بالدهون أو السكر، يمكن أن يزيد من صعوبة إدارة مرض السكري، في هذا التقرير نقدم لمرضى السكر.. 5 نصائح لعيد فطر صحى، بحسب موقع جمعية السكرى البريطانية.

1. قم بإجراء بدائل سهلة لتقليل تناول السكر والملح والدهون

لا يزال بإمكانك تناول الأطعمة السكرية إذا كنت مصابًا بداء السكرى، ولكن التبديل البسيط يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا على سبيل المثال يمكنك استبدال السكر بمُحلي واستخدام الحليب نصف الدسم أو المنزوع الدسم بدلاً من الحليب كامل الدسم.

يجب أيضًا أن تكون حريصًا على عدم تناول الكثير من البقسماط أو البسكويت مع الشاي، لأن ذلك سيزيد أيضًا من تناول السكر والدهون. يمكنك أيضًا تجربة صنع اللاسي بالزبادي العادي قليل الدسم وحفنة من الفاكهة.

تذكر أن تحافظ على رطوبتك عن طريق شرب المشروبات الخالية من السكر ، بدلًا من المشروبات الغازية أو العصائر التي يمكن أن تحتوي على الكثير من السكر المضاف. . حاول الطهي من الصفر إذا استطعت ، وبهذه الطريقة ستعرف بالضبط ما يوجد في طعامك. يمكنك أيضًا تقليل كمية الدهون في وصفتك الخاصة ، على سبيل المثال عن طريق شواء اللحم بدلاً من القلي.

إذا كنت تتناول حلوى ، فحاول إجراء تغييرات صغيرة على الوصفات التقليدية لجعلها أكثر صحة. تعتبر سلطة الفاكهة أو الشات مع الزبادي العادي المحلى بالفواكه أو حفنة صغيرة من المكسرات غير المملحة بديلا

2. انتبه لأحجام الحصص الغذائية

من السهل الإفراط في تناول الطعام أثناء الاحتفالات مثل العيد، ولكن إدراك أحجام حصصك الغذائية يمكن أن يساعدك على تجنب تناول المزيد مما كنت تخطط له. حاول أن تمتلئ بالخضروات، فهذه ستساعدك على الشعور بالشبع ، وتوقف عن الأكل قبل أن تشعر بالشبع. يمكنك أيضًا تجربة استخدام أطباق أو أوعية أصغر حجمًا لمساعدتك في إدارة حصصك.

3. إدارة مستويات السكر في الدم

إذا كنت تتحقق عادةً من مستويات السكر في الدم ، فستحتاج إلى فحصها كثيرًا خلال الاحتفالات للتأكد من بقائها في النطاق المستهدف جرب الطهي باستخدام أرز الحبوب الكاملة بدلاً من الطهي بالأرز الأبيض: سيتم امتصاص أرز الحبوب الكاملة بشكل أبطأ ، مما يساعد على إبطاء سرعة ارتفاع السكر في الدم بعد الوجبة.

4. احصل على ما يكفي من الألياف

توفر البقول مثل الحمص والفاصوليا والعدس بروتين نباتي منخفض بشكل طبيعي في الملح والدهون سيؤدي استخدام هذه الأطعمة لتحل محل بعض اللحوم الحمراء أو خيارات اللحوم المصنعة إلى تقليل تناول الملح والدهون.

على المدى الطويل ، سيساعدك تناول كميات أقل من الملح والدهون في الحفاظ على انخفاض ضغط الدم والمساعدة في الحفاظ على صحة قلبك إن تناول الكثير من اللحوم الحمراء ليس مفيدًا لقلوبنا ويمكن أن يزيد أيضًا من مستويات الكوليسترول لديك، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. النشاط البدنى

عندما نحتفل بالطعام، يكون من السهل استهلاك سعرات حرارية أكثر ما نخطط له حاول أن تظل نشطًا، على سبيل المثال من خلال الذهاب في نزهة لمقابلة أصدقائك للاحتفال.