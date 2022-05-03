شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية لتناول الرنجة أبرز الأطعمة على سفرة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرنجة من أبرز الأطعمة على سفرة عيد الفطر المبارك، والتخليل طريقة تقليدية للحفاظ على سمك الرنجة، وتحتوي الرنجة على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، وخاصة أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب، فى هذا التقرير نتعرف على الفوائد الصحية لتناول الرنجة، بحسب موقع webmd.

ربع كوب من الرنجة يحتوي على:

-السعرات الحرارية: 92

-البروتين: 5 جرام

-الدهون: 6 جرام

-الكربوهيدرات: 3 جرام

-الألياف: 0 جرام

-السكر: 3 جرام

تعتبر الرنجة مصدرًا جيدًا لما يلي:

-فيتامين ب 12

-حديد

الرنجة مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تقدم العديد من الفوائد الصحية الهامة.

الفوائد الصحية لـ الرنجة

يمكن أن يساعدك تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل الرنجة المخللة على تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة تشمل الفوائد الصحية المحتملة الأخرى لأكل الرنجة المخللة ما يلي:

-تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

-البحث في العلاقة بين أحماض أوميجا 3 الدهنية وأمراض القلب واعد.

وجد الباحثون أنهم قد يقللون من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية عن طريق تقليل مخاطر عدم انتظام ضربات القلب، مما قد يؤدي إلى الموت القلبي المفاجئ ، وخفض مستويات الكوليسترول الثلاثية في مجرى الدم ، وتقليل معدل نمو اللويحات المسدودة في الأوعية الدموية، و عن طريق منع الالتهاب وتكوين جلطات الدم.

يمكن أن يساهم كل من هذه العوامل في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

-دعم وظائف الجسم الأساسية

يدعم فيتامين ب 12 الموجود في الرنجة العديد من الوظائف في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك وظائف المخ السليمة وصيانة الخلايا العصبية الصحية جنبًا إلى جنب مع حمض الفوليك (فيتامين ب 9)، حيث يساعد الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء.

منع فقر الدم

يساعد الحديد الموجود في الرنجة الجسم على إنتاج الهيموجلوبين، وهي المادة الموجودة في خلايا الدم الحمراء التي تساعد الدم على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

عندما لا يكون لديك ما يكفي من الحديد ، لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من الهيموجلوبين للقيام بهذه الوظيفة بشكل جيد ، مما يؤدي إلى فقر الدم.

يمكن أن يشعرك فقر الدم بالتعب والدوار ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل في التنفس والصداع.