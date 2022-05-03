شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى الصحى.. تعرف على فوائد تناول الترمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الترمس يعد من المسليات الجيدة خلال عيد الفطر، فهو يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، وبعض العناصر الغذائية الرائعة والمفيدة والمهمة للصحة العامة، وللجسم، وخلال التقرير التالي والأسطر المقبلة، سنتعرف علي أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناوله، وذلك وفقا لموقع "HEALTHINE".

يساعد تناولك للترمس للحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي، والحد من الإصابة بالإسماك أو الإسهال، وسهولة حركة الأمعاء وعمليتي الهضم، والإخراج، والسبب هو احتواؤه علي نسبة عالية من الألياف.

أوضح التقرير، أن تناول لتمر يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل ملحوظ في فقدان الوزن الزائد، والسبب أن سعراته الحرارية منخفضة، وأيضا تناوله يعد حيلة غذائية جيدة لأنه غني بالبروتين والألياف التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد.

وأضاف التقرير، أن تناول الترمس يساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، والسبب أنه يحتوي علي نسبة من الكربوهيدرات التي تجعلك تشعر بالنشاط والحيوية.

وأكد التقرير، أن تناول الترمس يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، لأنه غني بالبروتين، وبعض العناصر الغذائية الأخري المفيدة والمهمة للجسم.

هل تعلم أن الترمس يحتوي علي نسبة عالية من الحديد، ولذا فتناوله يعد من الحيل الغذائية الرائعة في علاج الأنيميا لأنه يساهم في ارتفاع نسبة الهيموجلوبين في الدم.