شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش سهر فى العيد.. اعرف كيف تؤثر قلة النوم على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أوقات العيد يرغب الكثير في السهر وقضاء وقت الليل مستيقظًا للاحتفال مع الأهل والأصدقاء، ولكن إذا كنت لا تنام كل لية 7 ساعات قد تتعرض لمضاعفات صحية على جسمك.

كم من النوم تحتاجه بالفعل؟يشعر الجميع بتحسن بعد ليلة من الراحة، ولكن الآن بفضل تقرير من National Sleep Foundation، يمكنك أن تهدف إلى الحصول على رقم نوم مستهدف مصمم خصيصًا لعمرك.

البالغين 65+ سنة: من 7 إلى 8 ساعات.

البالغون من 26 إلى 64 سنة: من 7 إلى 9 ساعات.

الشباب، من 18 إلى 25 سنة: من 7 إلى 9 ساعات.

المراهقون، من 14 إلى 17 سنة: من 8 إلى 10 ساعات.

الأطفال في سن المدرسة، من 6 إلى 13 سنة: من 9 إلى 11 ساعة.

أطفال ما قبل المدرسة، من 3 إلى 5 سنوات: من 10 إلى 13 ساعة.

الأطفال الصغار، من سنة إلى سنتين: من 11 إلى 14 ساعة.

الرضع، من 4 إلى 11 شهرًا: من 12 إلى 15 ساعة.

حديثو الولادة، من 0 إلى 3 أشهر: من 14 إلى 17 ساعة.

وجد الأطباء أيضًا دليلًا على أن العوامل الجينية والسلوكية والبيئية تساعد في تحديد مقدار النوم الذي تحتاجه للحصول على أفضل صحتك وأدائك اليومي.

ينصح الأطباء بأن النوم سبع ساعات على الأقل هو خطوة في الاتجاه الصحيح لتحسين صحتك. ماذا يحدث عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم؟ يمكن أن تشمل المشاكل قصيرة المدى ما يلي:

عدم الشعور باليقظة

حتى أن تفويت أقل من 1.5 ساعة يمكن أن يكون لها تأثير على شعورك.

نعاس مفرط أثناء النهار

يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس والتعب الشديد أثناء النهار.

ضعف الذاكرة

يمكن أن تؤثر قلة النوم على قدرتك على التفكير والتذكر ومعالجة المعلومات.

تقلب المزاج

يمكن أن يجعلك تشعر بتقلب المزاج ويمكن أن تصبح أكثر عرضة للصراع مع الآخرين.

جودة الحياة

قد تقل احتمالية مشاركتك في الأنشطة اليومية العادية أو ممارسة الرياضة.

وقوع حوادث السيارات

تتسبب القيادة في حالة نعاس في حدوث آلاف الحوادث والإصابات والوفيات كل عام، وفقًا للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.