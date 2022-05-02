شكرا لقرائتكم خبر عن الحمص من تسالي العيد.. اعرف فوائده وطريقة إعداده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمص من تسالي العيد التي يسعى الجميع لإعداده وتناوله خلال عيد الفطر، فهو يساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية ومنها، الألياف والبروتين، والحديد، والعناصر الغذائية الأخرى المهمة للجسم.

وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم عند تناوله الحمص، وفقًا لموقعي "WEBMED" و"HEALHLINE".

أكد التقرير، أن تناول الحمص يحافظ علي صحة الجهاز الهضمي ويحد من تعرضه للإصابة بالاضطرابات الهضمية، والسبب أنه غني باللألياف، ويعمل على تسهيل عملتي الهضم والإخراج، ويرجع احتواؤه علي نسبة عالية من الحديد أنه يساهم بشكل كبير في علاج مشاكل فقر الدم، والأنيميا، فتناولك له يساهم بشكل ملحوظ فيارتفاع نسبة الهيموجلوبين.

وأشار التقرير إلى دور الحمص في التخلص من الوزن الزائد، وثبت علميًا أنه يساهم بشكل كبير في الحد من الشعور بالجوع، والسبب غناه بالألياف والبروتين، ولذا تستقطر الأطعمة في المعدة لفترة طويلة.

وثبت علميًا أن تناول الحمص يساهم بشكل كبير في ضبط مستويات ونسبة السكر في الدم، والحد من تعرضه للارتفاع، والسبب أن الألياف التي يحتوي عليها تبطيء امتصاص الكربوهيدات.

أما عن طريقة الإعداد فسهل وبسيطة، فيمكنك وضعة في الماء البارد لمدة ثلاث ساعات، ثم وضعه علي النار للسلق، وبعد السلق يضاف إليه الملح والكمون والشطة والليمون، والكميات حسب الرغبة.