شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على لقاح موديرنا للأطفال من سن 6 أشهر لـ 5 سنوات بحلول يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، أنه يمكن الموافقة على لقاح موديرنا لفيروس كورونا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر في يونيو، حيث تتعرض الهيئة لضغوط هائلة لإعطاء الضوء الأخضر للقاح موديرنا لهذه الفئة العمرية.

تعهد الدكتور بيتر ماركس، الذي يرأس الأبحاث في هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، بعدم تأخير الموافقة، حيث تقدمت شركة موديرنا Moderna بطلب للحصول على موافقة اللقاح الذى سيتم استخدامه للأطفال في سن 6 أشهر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" تتعرض هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA " لضغط هائل من بعض الجهات للتوقيع على لقاحات كورونا للأطفال وسط ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة، إنه قد يكون الأطفال الذين يبلغون من العمر 6 أشهر فقط مؤهلين للحصول على لقاح كورونا الأول بحلول شهر يونيو وسط ضغوط من بعض الآباء ووسائل الإعلام لكن العديد من الخبراء يشكون في الحاجة إلى لقطات لهذه الفئة العمرية.

تعهد الدكتور بيتر ماركس، مستشار كبير في هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية(FDA) بألا يستغرق وقتًا أكثر مما هو مطلوب للموافقة على اللقاح.

وأضافت الصحيفة، تقدمت موديرنا يوم الخميس بجرعتين من لقاحها للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، ومن المتوقع أن تقدم شركة فايزر نفس الطلب لـ 3 جرعات من حقنها في الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى إنه إذا تم الموافقة على طلبها، فستجعل أمريكا أول دولة في العالم تقدم لقاحات كورونا للأطفال دون سن الثانية.

لكن العديد من الخبراء قالوا بالفعل إن الجرعات ليست ضرورية للفئة العمرية، مشيرين إلى أنهم يواجهون أقل مخاطر الإصابة بالفيروس.

تُظهر البيانات الرسمية أن الأطفال معرضون لخطر منخفض تمامًا للوفاة من الفيروس، حيث توفى ما مجموعه 1017 من كورونا منذ مارس 2020، وهو ما يمثل حوالي 0.01 % من الوفيات في أمريكا البالغ عددهم حوالي مليون شخص، للمقارنة، بلغ عدد القتلى بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر 724 مليونًا.

من المتوقع أن تقدم موديرنا Moderna حزمة كاملة من المعلومات التي تسمح لها بالحصول على إذن استخدام في حالات الطوارئ في الأسبوع الثاني من شهر مايو، كما ستعقد هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية بعد ذلك اجتماعات مع مستشاريها الخارجيين في 8 و21 و22 يونيو للنظر في الطلب.

وأوضحت الصحيفة، إن لقاح موديرنا لفيروس كورونا mRNA متاح بالفعل لكل من يبلغ من العمر 18 عامًا فما فوق في الولايات المتحدة وقد تم إعطاؤه لـ 216 مليونًا، تمت الموافقة على حقنة فايزر للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15عامًا في مايو، ثم من 5 إلى 11 عامًا في أكتوبر، لكن إحصائيات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تظهر أن ما يزيد قليلاً عن 28 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11عامًا قد تم تطعيمهم بالكامل الآن، ومن بين 12 إلى 17 عامًا، حصل 60 % تقريبًا على جرعتين.

كما تمت الموافقة على حقنة معززة مع لقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا في يناير، لكن ربع الأطفال والمراهقين فقط في هذه الفئة العمرية حصلوا على جرعة زائدة حتى الآن.

وأكدت الصحيفة، يطالب بعض الآباء بالموافقة على تطعيمات كورونا لأطفالهم وسط حالات المتزايدة، حيث يتم إسقاط جميع القيود تقريبًا - بما في ذلك أقنعة الوجه.