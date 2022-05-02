شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا لا يتعرضون لمشاكل بالنمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة حديثة نشرها موقع ميديكال إكسبريس، أن الأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا لديهم نفس النمو والتغذية مقارنة بالأطفال الذين يتناولون اللحوم.

وقال الموقع، إن الدراسة التي أجريت على ما يقرب من 9000 طفل، وجدت أن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا لديهم نفس مقاييس النمو والتغذية مقارنة بالأطفال الذين يتناولون اللحوم، حيث نُشرت الدراسة في مجلة Pediatrics وبرئاسة باحثون في مستشفى سانت مايكل في Unity Health Toronto، أن الأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا لديهم احتمالات أعلى من نقص الوزن، مما يؤكد الحاجة إلى رعاية خاصة عند التخطيط للوجبات الغذائية للأطفال النباتيين.

في عام 2019، حثت تحديثات دليل الغذاء الكندي، الكنديين على تبني البروتينات النباتية، مثل الفول والتوفو" التوفو هو أحد منتجات فول الصويا، ويعتبر مصدراً مثالياً للبروتينات"، خاصة للذين يتبعون حمية غذائية نباتية، بدلاً من اللحوم.

وأكد الموقع، إنه على مدار العشرين عامًا الماضية، شهدنا تزايدًا في شعبية الأنظمة الغذائية القائمة على النباتات وبيئة غذائية متغيرة مع إمكانية أكبر للوصول إلى البدائل النباتية، ومع ذلك لم نشهد بحثًا في النتائج الغذائية للأطفال الذين يتبعون أنظمة غذائية نباتية في كندا".

أوضح الدكتور جوناثان ماجواير، المؤلف الرئيسي للدراسة وطبيب الأطفال في مستشفى سانت مايكل في Unity Health Toronto، توضح هذه الدراسة أن الأطفال الكنديين الذين يتبعون أنظمة غذائية نباتية لديهم نفس مقاييس النمو مقارنة بالأطفال الذين يتناولون وجبات غير نباتية، وقد ارتبط النظام الغذائي النباتي باحتمالات أعلى لحالة الوزن الناقص، مما يؤكد الحاجة إلى التخطيط الغذائي الدقيق للأطفال الذين يعانون من نقص الوزن، عند التفكير في الأنظمة الغذائية النباتية ".

قام الباحثون بتقييم 8907 أطفال تتراوح أعمارهم من 6 أشهر إلى 8 سنوات، تم جمع البيانات والدراسة بين عامي 2008 و2019، تم تصنيف المشاركين حسب الحالة النباتية، التي تم تعريفها على أنها نمط غذائي يستبعد اللحوم.

وجد الباحثون أن الأطفال الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا لديهم نفس متوسط ​​مؤشر كتلة الجسم (BMI) ، والطول، والحديد، وفيتامين د، ومستويات الكوليسترول مقارنة بأولئك الذين تناولوا اللحوم، أظهرت النتائج دليلاً على أن الأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا لديهم احتمالات أعلى مرتين تقريبًا لنقص الوزن، والذي يتم تعريفه على أنه أقل من النسبة المئوية الثالثة لمؤشر كتلة الجسم، لم يكن هناك دليل على وجود ارتباط مع زيادة الوزن أو السمنة.

يعتبر نقص الوزن مؤشرًا على نقص التغذية، وقد يكون علامة على أن جودة النظام الغذائي للطفل لا تلبي احتياجات الطفل الغذائية لدعم النمو الطبيعي، بالنسبة للأطفال الذين يتناولون نظامًا غذائيًا نباتيًا، أكد الباحثون على إمكانية الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية الذين يمكنهم توفير مراقبة النمو والتعليم والتوجيه لدعم نموهم وتغذيتهم.

المبادئ التوجيهية الدولية حول النظام الغذائي النباتي في مرحلة الرضاعة والطفولة لها توصيات مختلفة، والدراسات السابقة التي قيمت العلاقة بين النظام الغذائي النباتي ونمو الطفولة والحالة التغذوية لها نتائج متضاربة، تم التعرف على الأنماط الغذائية النباتية كنمط غذائي صحي بسبب زيادة تناول الفواكه والخضروات والألياف والحبوب الكاملة وانخفاض الدهون المشبعة، ومع ذلك، فقد قيمت القليل من الدراسات تأثير النظم الغذائية النباتية على نمو الأطفال والحالة التغذوية.

لاحظ الباحثون، أن الأنظمة الغذائية النباتية تأتي في أشكال عديدة وأن جودة النظام الغذائي الفردي قد تكون مهمة جدًا للنمو والنتائج الغذائية، يقول المؤلفون إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفحص جودة النظم الغذائية النباتية في مرحلة الطفولة، وكذلك نتائج النمو والتغذية بين الأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، والذي يستثني اللحوم والمنتجات المشتقة من الحيوانات مثل منتجات الألبان والبيض.