شكرا لقرائتكم خبر عن "CDC" يوصى باتباع الإجراءات الوقائية لتجنب الفيروس الغدى المسبب لالتهاب الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى (CDC)، بضرورة الاهتمام بتطعيمات الأطفال، وأن يمارس الآباء ومقدمو الرعاية إجراءات وقائية مثل نظافة اليدين، وتجنب الأشخاص المرضى، وتغطية السعال والعطس، وتجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم، وذلك لتجنب الإصابة بالتهاب الكبد، وذلك وفقًا لما ذكره موقع ميديكال اكسبريس.

وقال الموقع، لقد ذكرت دراسة أجرتها وكالة الصحة الأمريكية، أن 9 أطفال صغار من ولاية ألاباما أصيبوا بالتهاب الكبد الغامض ثبتت إصابتهم جميعًا بمسبب مرض شائع يسمى ادينوفيروس41 "Adenovirus 41"

وأضاف الموقع، أن الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين سنة و6 سنوات وكانوا جميعًا بصحة جيدة، هم من بين حوالي 170 حالة في 11 دولة في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، كما تتناول الدراسة الجديدة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على وجه التحديد المجموعة في ألاباما، حتى مع استمرار التحقيقات حول التهاب الكبد.

وقال مركز السيطرة على الأمراض في بيان: "في هذا الوقت، نعتقد أن الفيروس الغدي قد يكون سبب هذه الحالات المبلغ عنها، لكن لا تزال هناك عوامل بيئية وظرفية محتملة أخرى قيد التحقيق.

وأضافت الوكالة، إنه من المعروف أن فيروس ادينوفيروس Adenovirus 41 يسبب التهاب المعدة والأمعاء لدى الأطفال، لكنه "لا يُعرف عادة بأنه سبب لالتهاب الكبد لدى الأطفال الأصحاء"، ومع ذلك، استبعد التحقيق حالات التعرض الشائعة الأخرى، بما في ذلك كورونا، وفيروسات التهاب الكبد A و B و C (الأسباب الأكثر شيوعًا لالتهاب الكبد في الولايات المتحدة) التهاب الكبد المناعي الذاتي ومرض ويلسون.

وقعت حالات ألاباما التسع في الفترة ما بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022، 3 منهم أصيبوا بفشل كبدي حاد، اثنان منهم بحاجة إلى زراعة كبد .

وقالت الصحيفة إن "جميع المرضى تعافوا أو يتعافون، بما في ذلك متلقي الزرع"، كما ثبتت إصابة ستة منها بفيروس إبشتاين بار.

وأشار الموقع إلى أنه قبل دخول المستشفى، عانى معظم الأطفال من القيء والإسهال، بينما عانى البعض من أعراض الجهاز التنفسي العلوي، أثناء العلاج في المستشفى، كان معظمهم يعانون من اصفرار العين والجلد (اليرقان) وتضخم الكبد.

في الأسبوع الماضي، أصدر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) تنبيهًا صحيًا لإخطار الأطباء وسلطات الصحة العامة بالبحث عن حالات مماثلة.

تحقق ولاية ويسكونسن في أربع حالات من التهاب الكبد، بما في ذلك طفلان حدث لهما نتائج خطيرة، أحدهما احتاج إلى زرع كبد وحالة وفاة أخرى، كما تم الإبلاغ عن حالات في إلينوي وأماكن أخرى.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأطفال بالبقاء على اطلاع دائم على لقاحاتهم وأن يمارس الآباء ومقدمو الرعاية إجراءات وقائية مثل نظافة اليدين، وتجنب الأشخاص المرضى، وتغطية السعال والعطس، وتجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم، تنتشر الفيروسات الغدية بشكل شائع عن طريق الاتصال الشخصي الوثيق وقطرات الجهاز التنفسي والأسطح، يوجد أكثر من 50 نوعًا من الفيروسات الغدية، والتي تسبب الزكام بشكل شائع، ولكن أيضًا العديد من الأمراض الأخرى.