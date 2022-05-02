شكرا لقرائتكم خبر عن على غرار الشخصية الكرتونية تينكربيل.. رفع الأنف لأعلى يعرضك لتقرحات بالجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، من عمليات التجميل التي تؤدى لرفع الأنف إلى أعلى باستخدام الفيلر على غرار الشخصية الكرتونية "تينكربيل" Tinkerbell، موضحة أن هذه العملية قد تؤدي إلى ظهور تقرحات في الجلد أو حتى العمى.



الشخصية الكرتونية

وقالت الصحيفة: تدعى شركات مستحضرات التجميل من خلال موقع التيك توك TikTok، إنها عملية خالية من الألم ويمكن أن تعطي "مظهرًا أنثويًا جذابا" في غضون 10 دقائق فقط.

يقول الخبراء إنه إذا تم حقن الجل بشكل خاطئ، فيمكن أن تشمل المضاعفات العمى وتقرحات الجلد وتفكك أجزاء كاملة من الأنف.

وأوضحت الصحيفة، لقد نشرت المدربة الشخصية كريستين لين فيديو تيك توك يظهر قشور مروعة على طرف أنفها والتي تطورت في الأيام التي أعقبت إصابتها بحقن الفيلر.



تشوهات الانف

وقالت الصحيفة، يتم حقن الشابات حشو هلامي في طرف أنفهن حتى ليرفع إلى الأعلى في محاولة للظهور أكثر مثل الجنية الكرتونية من ديزني بيتر بان والتي اطلق عليها " Tinkerbell tip lift "، ويتم الإعلان عنها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل شركات مستحضرات التجميل بدعوى أنها إجراء خالٍ من الألم يمكن أن يعطي مظهرًا أنثويًا راقياً في غضون عشرة دقائق فقط.

وأكدت الصحيفة، إن الخبراء يقولون، إنه إذا تم حقن الجل بشكل خاطئ، فيمكن أن تشمل المضاعفات العمى وتقرح الجلد وتفكك أجزاء كاملة من الأنف.

يقول الدكتور تيجيون إيشو، طبيب التجميل ومؤسس عيادة إيشو في لندن: "طرف الأنف هو أحد مناطق الوجه التي بها أكبر عدد من الأوعية الدموية الصغيرة، ويتم الإعلان عن حقن الأنف على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل شركات مستحضرات التجميل، وقد ظهرت المدربة الشخصية كريستين لين، مصابة بقشور مروعة على طرف أنفها والتي تطورت في الأيام التي أعقبت إصابتها بحقن الفيلر، عندما بدأت أنسجة الجسم تموت بسبب نقص إمدادات الدم، والمعروف باسم النخر.

يتم حقن حشو هلامي في طرف أنفهن حتى يتجه لأعلى في محاولة للظهور مثل الجنية الكرتونية من ديزني بيتر بان.

وأضاف، إنه إذا قمت بحقن مادة مالئة في وعاء دموي عن طريق الخطأ، فإن المنتج يمنع إمداد الدم والأكسجين إلى المنطقة، مما قد يتسبب في تلف دائم، إذا حدث هذا في الأوعية الدموية التي تمتد على طول الطريق حتى الأنف وحتى العين، فإن شبكية العين في الجزء الخلفي من العين يمنع عنها العناصر الغذائية، مما يؤدي إلى العمى، لهذا السبب من المهم أن يكون الشخص الذي يحقن مدربًا طبيًا، مضيفا، لكني أرى الكثير من المضاعفات لأن المنطقة كانت ممتلئة أو حشوها في المكان الخطأ من قبل ممارس قليل الخبرة.

وفقًا لقانون المملكة المتحدة، لا يحتاج الممارسون إلى مؤهلات طبية لحقن مادة الفيلر، حيث إنه ليس دواءً.

وأوضحت صحيفة "ديلى ميل"، إن غالبية الحاقنين لم يكونوا متخصصين في المجال الطبي.

في الأسبوع الماضي، أظهرت الأرقام أن عدد البريطانيين الذين يجرون عمليات تجميل الأنف قد انخفض من 5000 سنويًا إلى 1300 منذ عام 2013.

ويقول الخبراء إن هذا يرجع جزئيًا إلى أنهم يختارون بدلاً من ذلك الأساليب غير الجراحية مثل حقن الفيلر، التي يطلق عليها اسم "وظائف الأنف السائلة".

تعمل وظائف الأنف غير الجراحية عن طريق حقن كميات صغيرة من مادة حشو - عادة ما تكون مادة هلامية تسمى حمض الهيالورونيك - في نقاط مختلفة على جسر الأنف، وبعد ذلك يتم تنعيمها.

أكد الدكتور إيشو، إن رفع طرف الانف لاعلى مثل تينكربيل Tinkerbell ، إنه من الممارسات المعتادة حقن كمية صغيرة من مادة الفيلر في طرف الأنف في نهاية العلاج، لمنع ظهوره كما لو كان يشير إلى الأسفل.

يقول الدكتور بول بانويل، جراح التجميل في هارلي ستريت وخبير في الممارسة الجمالية الآمنة: لن يقوم أي ممارس طبي محترف حسن السمعة بإجراء هذا العلاج، ليس فقط لأنه يعطي مظهرًا غير طبيعي، ولكن أيضًا بسبب وجود مخاطر كبيرة.