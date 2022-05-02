شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الشعور بالتخمة في العيد.. وأبرز النصائح للتغلب عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الطبيعي أن تشعر بالشبع بعد تناول وجبة كبيرة، ومع قدوم العيد تختلف عادات الأكل والتى قد تتسبب فى الشعور بالتخمة.

يمكن أن يسبب الإجهاد وعادات الأكل وعوامل نمط الحياة معدة مشدودة وممتلئة، ويمكن أن تسبب الظروف التي تؤثر على الهضم والهرمونات أيضًا هذا الإحساس.

أسباب الشعور بالتخمةوفقا لموقع "medicalnewstoday" هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تفسر امتلاء المعدة، بما في ذلك ما يلي.

عادات الأكل

تساهم الطريقة التي يأكل بها الشخص في الشعور بعدم الراحة بعد الوجبات، وتشمل الأمثلة الإفراط في تناول الطعام أو تناول الطعام بسرعة كبيرة أو الأكل أثناء الإجهاد.

من المحتمل أيضًا أن تسبب بعض الأطعمة الانتفاخ بعد الوجبات، ما قد يجعل الشخص يشعر بالشبع إذا تناول الكثير منها. وتشمل هذه الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مثل الفاصوليا والبصل والملفوف، قد تزيد المشروبات الغازية أيضًا من الشعور بالامتلاء.

إذا تسببت عادات الأكل أو بعض الأطعمة في امتلاء المعدة ، فقد يجد الشخص أن هذه الأعراض تتحسن عندما يضبطون نظامهم الغذائي أو سلوكهم، ويمكن لأي شخص معالجة هذا عن طريق:

تناول أجزاء أصغر

الأكل ببطء وانتباه

التوقف عن الأكل عند الشعور بالرضا

شرب سوائل كافية

ممارسة الرياضة بانتظام

تجنب الأطعمة الحمضية والأطعمة أو المشروبات الأخرى التي تسبب الانتفاخ، مثل الفول أو المشروبات الغازية أو الأطعمة المقلية التي تحتوي على الدهون المشبعة والمتحولة

تجنب استهلاك الملح المفرط

نصائح لتقليل الشعور بالتخمة

قد تساعد بعض العلاجات والتغييرات في نمط الحياة الشخص في الحصول على راحة قصيرة المدى من الشعور بعدم الراحة بالامتلاء، وهي:

تقليل التوتر والقلق

ممارسة الرياضة بشكل متكرر

تجنب الأطعمة الحارة أو الدهنية أو غيرها من الأطعمة المثيرة

تناول وجبات أصغر بانتظام

ارتداء ملابس فضفاضة

تجنب الاستلقاء بعد الاكل مباشرة متى تتحدث مع الطبيب يجب على أي شخص يعاني من الشعور المستمر بالامتلاء أو الانتفاخ في المعدة أن يتحدث مع الطبيب إن أمكن، ويجب على الأفراد استشارة الطبيب على الفور في حالة ظهور أي أعراض شديدة أو مستمرة مثل:

فقدان الوزن غير المبرر

الانتفاخ المستمر أو الشعور بالامتلاء

تغيرات غير عادية في حركات الأمعاء أو التبول

آلام أسفل الظهر

حمى أو قشعريرة

دم في البراز أو البول

نزيف من المستقيم

ألم بطني مستمر

استفراغ و غثيان

ضيق في التنفس

يمكن أن تشير هذه الأعراض إلى حالة خطيرة، مثل التهاب البنكرياس أو السرطان.