شكرا لقرائتكم خبر عن دايت العيد.. نظام غذائي لتجنب زيادة الوزن مع الكحك والرنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لتجنب زيادة الوزن خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتناول الحلويات الخاصة بهذه المناسبة من كحك وبسكوت وبيتي فور، فعليك التعرف على أهم وأبرز النصائح الغذائية التي تساهم وتساعدك فى التخلص من الوزن الزائد، وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed".

-وجبة الإفطار:

يمكنك تناول الفول + بيضة مسلوقة + خبز بالردة + طبق سلطة.

أو

جبن قليلة الدهون والملح + طبق سلطة خضراء + خبز بالردة.

-وجبة إضافية:

ثمرتين من الفاكهة.

-وجبة الغداء:

-ربع دجاجة مشوية + 4 معالق من الأرز + طبق خضروات مطهي ني في ني + طبق سلطة خضراء.

أو

سمكة مشوية + 4 معالق أرز أو نصف رغيف خبز بالردة + طبق سلطة خضراء.

-وجبة إضافية:

حفنة من المكسرات.

وجبة العشاء:

كوب من الزبادي + ثمرة فاكهة.

أو

4 معالق جبن خفيف قليل الملح والدهون + ربع رغيف خبز بالردة + بولة سلطة.

وأشار التقرير أنه في حالة الرغبة لتناول كحك العيد يمكنك تناول بعد وجبة الإفطار بساعة، وذلك يرجع إلي ارتفاع حرق الدهون في الصباح.