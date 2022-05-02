كل ما تريد معرفته عن النظام الغذائي النباتي

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القاهرة - سامية سيد - ما هو النظام الغذائي النباتي، وكيف يؤثر على صحتك الجسمانية والنفسية؟.. يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع "لايف ساينس"، عن هذا.

ما هو النظام الغذائي النباتي؟

يستبعد من هذا النظام تناول المنتجات الحيوانية تماما، ويعتمد خلاله على تناول الخضروات والفواكه فقط، ويستغني الشخص عن تناول اللحوم والدواجن، وأيضا البيض والأجبان.

ما هي الأطعمة المتوفرة في النظام الغذائي النباتي؟

الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، والبقوليات، هم أكثر الأطعمة التي يعتمد عليها الأشخاص متبعي الحيل الغذائية النباتية.

ماذا يفعل الأشخاص المبتدئين من متبعين النظام الغذائي النباتي؟

يعتمد المبتدئين في اتباع الحمية الغذائية النباتية إلى التركيز على تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، ويمكن للمبتدئين تناول البيض والأجبان، وذلك لحصولهم علي البروتين والكالسيوم.

هل النظام الغذائي النباتي صحي؟

يعد النظام الغذائية النباتي صحي للغاية، ولكن إذا تم أخذ المكملات الغذائية التي يفتقدها هذا النظام، ومنها فيتامين ب 12، والحديد والكالسيوم.

كيف يؤثر النظام الغذائي النباتي في الوزن؟

يعمل النظام الغذائي النباتي علي التخلص من الوزن الزائد، فثبت علما أن عدم تناول الأطعمة الغنية باللحوم تساهم بشكل ملحوظ في التخلص من الوزن الزائد، والحد من التعرض للإصابة بالعديد من الأمراض، كارتفاع ضغط الدم، والسكر.