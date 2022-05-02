شكرا لقرائتكم خبر عن لو عرفت فوايده مش هتبطل تأكله.. تعرف على فوائد الكرفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكرفس من الخضروات الورقية المميزة والصحية، والذى يساهم بشكل كبير فى الحفاظ علي صحة الجسم، ويعمل على تقليل فرص الإصابة بأمراض كثيرة، أبرزها التهاب المفاصل، والمشاكل العظام والمعدة.

فأكد التقرير المنشور عبر موقع "webmed" الطبي، أن الكرفس يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة والمميزة لصحة الإنسان، ومنها، فيتامين أ، والبيتا كاروتين، وفيتامين سي، ومضادات الأكسدة، وهذا يجعل أنه له العديد من الفوائد الصحية المميزة، ومنها:

-يعمل الكرفس علي تطهير الجسم، وتنقيته من أي سموم متراكمة في الجسم.

-يعد الكرفس من الخضروات الجيدة والمفيدة لمرضي الكلي، لأنه مدر للبول.

-يساهم الكرفس في تنظيم نسبة ارتفاع ضغط الدم.

-يعمل الكرفس علي تنظيم نسبة السكر في الدم.

-يعمل الكرفس علي تقليل الوزن الزائد، والسبب أنه يحتوي علي سعرات حرارية منخفضة.

-يحافظ علي صحة الجهاز الهضمي، ويقلل من حدة تعرضه لأي مشاكل صحية نتيجة لاحتوائه علي نسبة عالية من الألياف، فهو يعمل علي تسهيل الهضم.

-ثبت أن الكرفس يساهم بشكل ملحوظ في تنشيط الدورة الدموية، ويحد من التعرض لأي مشاكل صحية به.