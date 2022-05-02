شكرا لقرائتكم خبر عن "مش بالكترة".. اعرف أضرار الإفراط في تناول البروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البروتين جزء أساسي من نظام غذائي صحي حيث يساعد على بناء وإصلاح العضلات والأعضاء والعظام، وقد ثبت أيضًا أن الأنظمة الغذائية عالية البروتين مفيدة في تقليل الدهون وفقدان الوزن وزيادة الشبع أو الشعور بالامتلاء والاحتفاظ بالعضلات.

ومع ذلك ، فقد ارتبطت الأنظمة الغذائية عالية البروتين أيضًا بالعديد من المخاطر التي من المهم أن تكون على دراية بها وتفهمها لا يدعو خبراء التغذية إلى أن يتجاوز الاستهلاك الكمية اليومية الموصى بها.

وحسب ما ذكره موقع healthline عند حساب مقدار البروتين الكلي الذي تتناوله حاليًا أو يجب أن تأكله، ضع عامل البروتين في نظامك الغذائي (على سبيل المثال، مصادر الطعام والشراب)، يجب أن تضع في اعتبارك أيضًا المكملات الغذائية، إذا كانت المكملات التي تستخدمها تحتوي على كميات كبيرة من البروتين، مثل مسحوق البروتين.

عادةً ما يكون استهلاك كميات كبيرة من أي عنصر غذائي لفترة طويلة مصحوبًا بمخاطر، كما هو الحال مع البروتين، قد يؤدي الاستهلاك المفرط إلى زيادة مخاطر حدوث مضاعفات صحية معينة ومنها:



-زيادة الوزن -زيادة الوزن

قد تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين على فقدان الوزن ، ولكن هذا النوع من فقدان الوزن قد يكون قصير المدى فقط.

عادة ما يتم تخزين البروتين الزائد المستهلك على شكل دهون ، بينما يتم التخلص من فائض الأحماض الأمينية يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن بمرور الوقت ، خاصةً إذا كنت تستهلك الكثير من السعرات الحرارية أثناء محاولتك زيادة تناول البروتين.



-رائحة الفم الكريهة -رائحة الفم الكريهة

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من البروتين إلى رائحة الفم الكريهة ، خاصة إذا قمت بتقييد تناول الكربوهيدرات.



-إسهال -إسهال

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من منتجات الألبان أو الأطعمة المصنعة ، إلى جانب نقص الألياف ، إلى حدوث الإسهال هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز أو تستهلك مصادر البروتين مثل اللحوم المقلية والأسماك والدواجن.





-الجفافيطرد جسمك النيتروجين الزائد بالسوائل والماء، قد يتسبب ذلك في إصابتك بالجفاف على الرغم من أنك قد لا تشعر بالعطش أكثر من المعتاد.





-زيادة مخاطر الإصابة بالسرطانبعض الأنظمة الغذائية عالية البروتين التي تحتوي على نسبة عالية بشكل خاص من البروتين القائم على اللحوم الحمراء ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك السرطان