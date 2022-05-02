شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر صودا الخبز على التخلص من الوزن الزائد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صودا الخبز تعد من المواد الغذائية التي تستخدم في إعداد الكثير من الوصفات والأطعمة وأشهرها الخبز، ونشر مؤخرا أنها لها علاقة في التخلص من الوزن الزائد، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم الفوائد الناتجة عن تناولها وأيضا هل لها دور في التخلص من الوزن أم لا؟..ويجيب عن ذلك التقرير المنشور عبر موقع "Medicalnewstoday".

أوضح التقرير، أن بعض الأشخاص يعتقدون أن تناول صودا الخبز يساعدهم في التخلص من الوزن الزائد، فيقمون بخلطاها بالماء وتناولها، وبالفعل يتعرضون للتخلص من الوزن الزائد، ولكن ليس بسبب صودا الخبز، بل بسبب تناول الكثير من الماء، التي ثبت دورها في عملية التخلص من الوزن الزائد.

وأضاف التقرير، أنه لا يوجد أي دليل علمي يثبت أن تناول صودا الخبز تساعد في التخلص من الوزن الزائد، ولكن ثبت أن تناولها يعمل علي فقدان الوزن في جعله أكثر قلوية.

وأشار التقرير، أن بعض الأشخاص يتعرضون لبعض المشاكل الصحية بسبب استهلكهم لصودا الخبز، ومنها، كثرة التبول، والرغبة في القيء، والتعرض للإصابة بالإسهال، وصعوبة في التنفس، وغازات شديدة، وحدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي، مع زيادة فرص التعرض لارتفاع ضغط الدم.

ولذا نصح التقرير، بضرورة عدم تناول صودا الخبز بكثرة، وبهدف التخلص من الوزن الزائد، لتجنب التعرض لأي أضرار صحية.