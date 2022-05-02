شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التهاب المعدة والأمعاء؟.. اعرف تأثيره على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تصاب بالإسهال والقيء ، قد تقول إنك تعاني من "إنفلونزا المعدة"، و غالبًا ما تكون هذه الأعراض بسبب حالة تسمى التهاب المعدة والأمعاء ، فمع التهاب المعدة والأمعاء تكون معدتك وأمعائك متهيجة وملتهبة وعادةً ما يكون السبب عدوى فيروسية أو بكتيرية .

وحسب ما ذكره موقع webmd مع التهاب المعدة والأمعاء ، من المحتمل أن تكون الأعراض الرئيسية التي تعاني منها هي الإسهال المائي والقيء و قد تعاني أيضًا من آلام في المعدة ، وتشنجات ، وحمى ، وغثيان ، وصداع .

يمكن أن يصاب الأطفال بالجفاف بسرعة ، و إذا كان طفلك مصابًا بأنفلونزا المعدة ، فمن المهم أن تبحث عن علامات تدل على أنه عطشان جدًا أو لديه بشرة جافة أو فم جاف وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها انتشار التهاب المعدة والأمعاء وهى:

-الطعام أو الماء الملوث.

-عدم غسل اليدين بعد الذهاب إلى الحمام أو تغيير الحفاضات.

السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب المعدة والأمعاء هو الفيروس الأنواع الرئيسية هي فيروس الروتا والنوروفيروس .

فيروس الروتا هو السبب الأكثر شيوعًا للإسهال عند الرضع والأطفال الصغار في العالم. نوروفيروس هو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب المعدة والأمعاء الخطير وأيضًا تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء في الولايات المتحدة

على الرغم من أنها ليست شائعة ، إلا أن البكتيريا مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا يمكن أن تسبب أيضًا أنفلونزا المعدة وتعد بكتيريا السالمونيلا والبكتيريا العطيفة أكثر الأسباب البكتيرية شيوعًا لالتهاب المعدة والأمعاء وعادة ما تنتشر عن طريق الدواجن أو البيض يمكن أيضًا أن تنتشر السالمونيلا من خلال الزواحف الأليفة أو الدواجن الحية.

يمكن أن تسبب الطفيليات أيضًا التهاب المعدة والأمعاء ، ولكنها ليست شائعة ويمكنك التقاط الكائنات الحية مثل الجيارديا والكريبتوسبوريديوم في حمامات السباحة الملوثة أو عن طريق شرب المياه الملوثة.





علاج التهاب المعدة والأمعاء

منع الجفاف:

-أعط الطفل محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم. اتصل بطبيبك للحصول على تفاصيل الجرعات المناسبة للعمر.

-امنح شخصًا بالغ أكبر قدر ممكن من السوائل الصافية.

-يجب على الشخص أن يشرب السوائل ببطء وبكميات قليلة ومتكررة،و قد يؤدي الإفراط في الشرب بسرعة إلى تفاقم الغثيان.

-قم تدريجياً بإدخال الطعام في النظام الغذائي للشخص.

-ابدأ بأطعمة خفيفة وسهلة الهضم مثل البسكويت والموز والخبز المحمص والأرز والدجاج.

-تجنب منتجات الألبان والكافيين حتى اكتمال الشفاء