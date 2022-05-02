شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفي أسرار العناية بالبشرة للحصول على نضارتها وجمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقلبات الجو تتأثر صحتنا ومناعتنا وقد نكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض ولكن تتأثر البشرة أيضا بتقلبات الجو لذلك ينصح باتباع بعض النصائح التي تساعد على نضارة البشرة وجمالها،وحسب ما ذكره موقع aad فأن هناك أسرار للعناية بالبشرة وهى:



1:وضع واقي الشمس في متناول اليدضع واقٍ من الشمس كل يوم قبل الخروج من المنزل، الواقي الشمسي يعمل على إبطاء شيخوخة الجلد و يمكن أن يساعد أيضًا في الوقاية من سرطان الجلد.





2:لا تدخن يزيد التدخين من سرعة تقدم بشرتك في العمر إذا كنت مدخنًا ، فستستغرق جروحك وقتًا أطول للشفاء ، وتبين الأبحاث أن التدخين يؤدي إلى تفاقم بعض الأمراض الجلدية ، بما في ذلك الصدفية والتهاب الغدد العرقية القيحي .





3:منتجات العنايةاستخدم منتجات العناية بالبشرة التي تناسب احتياجات بشرتك. ما هو نوع بشرتك - دهنية ، جافة ، عادية ، مختلطة ، أم حساسة؟ هل لديك حالة جلدية؟ إن استخدام المنتجات المصممة لاحتياجات بشرتك سيساعد بشرتك على الظهور والإحساس بأفضل حال.





4:تنظيف البشرةقاوم الرغبة في تنظيف بشرتك إذا كنت تتعرق بغزارة أو كنت تعانين من ظهور حب الشباب بشكل خطير ، فقد يبدو من الطبيعي تقشير بشرتك، ولكن قد يؤدي التقشير إلى تهيج بشرتك ، مما قد يؤدي إلى تفاقم أي حالة جلدية ، بما في ذلك حب الشباب.





5: غسل الوجه اغسل وجهك عند الاستيقاظ وقبل النوم وبعد التعرق، الغسل عند الاستيقاظ يزيل الأوساخ والبكتيريا التي تترسب على وجهك أثناء النوم، و قبل النوم ، يجب إزالة الماكياج والأوساخ ، مثل الضباب الدخاني أو الأوساخ التي ربما تكون قد سقطت على بشرتك.





6:الاجهاد يمكن أن يساعد إيجاد طرق صحية لإدارة التوتر بشرتك أيضًا فغالبًا ما تظهر بعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية والتهاب الجلد التأتبي (الإكزيما) لأول مرة عندما يشعر شخص ما بالتوتر الشديد، و يمكن أن يسبب الإجهاد أيضًا تهيج العديد من الأمراض الجلدية ، بما في ذلك حب الشباب ، والأكزيما ، والصدفية ، والوردية.