شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد سمك السلمون.. خليه فى وجباتك الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر سمك السلمون من أكثر الأطعمة المغذية والتي يفضلها الكثيرون حيث يحتوى سمك السلمون على السيلينيوم والفوسفور وفيتامين ب، السلمون غني بالسيلينيوم بشكل خاص وهو عنصر غذائي مهم يشارك في تخليق الحمض النووي ، وأيضا هرمون الغدة الدرقية ، والصحة الإنجابية .

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن فوائد سمك السلمون على الصحة هي:



1: غني بأحماض أوميجا 3 الدهنيةالسلمون غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية طويلة السلسلة ، والتي ثبت أنها تقلل الالتهاب ، وتخفض ضغط الدم ، وتقلل من عوامل الخطر للإصابة بالأمراض.



2:مصدر غني بالبروتين 2:مصدر غني بالبروتين

يحتاج جسمك إلى البروتين للشفاء بعد الإصابة ، وحماية صحة العظام ، ومنع فقدان العضلات ، من بين أمور أخرى. يوفر السلمون نسبة عالية من البروتين في الجسم.





3. غني بفيتامينات بيعتبر سمك السلمون مصدرًا ممتازًا للعديد من فيتامينات ب ، التي يحتاجها جسمك لإنتاج الطاقة ، والسيطرة على الالتهابات ، وحماية صحة القلب والدماغ.





4. مصدر جيد للبوتاسيوم السلمون يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ويساعد البوتاسيوم في إدارة ضغط الدم وقد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، ووجدت إحدى المراجعات أن تناول مكملات البوتاسيوم يقلل بشكل كبير من مستويات ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم .





5: محملة بالسيلينيومأظهرت الدراسات أن السيلينيوم يساعد في حماية صحة العظام ، ويقلل من الأجسام المضادة للغدة الدرقية لدى الأشخاص المصابين بمرض الغدة الدرقية المناعي الذاتي ، وربما يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان .





6:يمكن أن تدعم صحة العظاميعتبر السلمون مصدرًا رائعًا لفيتامين د ، وفيتامين د من المغذيات الدقيقة الهامة التي تلعب دورًا رئيسيًا في صحة العظام من خلال زيادة امتصاص الكالسيوم .