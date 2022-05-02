شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الزنك وفوائده ودوره فى جسمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزنك هو عنصر غذائي يلعب العديد من الأدوار الحيوية في جسمك، نظرًا لأن جسمك لا ينتج الزنك بشكل طبيعي يجب أن تحصل عليه من خلال الطعام أو المكملات الغذائية، وحسب ما ذكره موقع healthline يوجد الزنك بشكل طبيعي في مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية والحيوانية.

ويمكنك أيضًا تناول مكملات الزنك أو المكملات الغذائية المتعددة التي توفر الزنك، وبسبب دوره في وظيفة المناعة ، يضاف الزنك أيضًا إلى بعض بخاخات الأنف وأقراص الاستحلاب وغيرها من علاجات البرد الطبيعية.





دور الزنك فى جسمك

في الواقع ، الزنك هو ثاني أكثر المعادن النادرة وفرة في الجسم بعد الحديد وهو موجود في كل خلية فالزنك ضروري لنشاط أكثر من 300 إنزيم يساعد في التمثيل الغذائي والهضم ووظيفة الأعصاب والعديد من العمليات الأخرى، بالإضافة إلى ذلك ، فهو مهم لتطوير ووظيفة الخلايا المناعية كما انه أساسي أيضًا لصحة الجلد وتخليق الحمض النووي وإنتاج البروتين .

علاوة على ذلك ، يعتمد نمو الجسم وتطوره على الزنك لما له من دور في نمو الخلايا وانقسامها ، الزنك ضروري أيضًا لحواسك بالذوق والشم نظرًا لأن أحد الإنزيمات الضرورية للتذوق والشم المناسبين يعتمد على هذه المغذيات ، فإن نقص الزنك يمكن أن يقلل من قدرتك على التذوق والشم .





الفوائد الصحيةتظهر الأبحاث أن للزنك فوائد صحية عديدة وهى:

1:يساعد الزنك في الحفاظ على قوة نظام المناعة لديك.

2:يشيع استخدام الزنك في المستشفيات كعلاج للحروق وبعض القرح وإصابات الجلد الأخرى .

3:قد يقلل من مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بالعمر، مثل الالتهاب الرئوي ، والعدوى ، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD).

4:قد يساعد في علاج حب الشباب.