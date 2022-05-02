6 وجبات فطور لانقاص الوزن في ايام العيد 

بيروت - نادين محمد - يمكن تناول واحدة من 6 وجبات فطور لتخسيس الوزن في ايام العيد. فمن المعروف ان هذه الوجبة مهمة جداً. والسبب انها تمد الجسم بالمغذيات التي يحتاج اليها. لذا من المهم اختيار الاصناف الصحية. اما في حال الرغبة في التخلص من بعض الكيلوغرامات الزائدة في ايام عيد الفطر، فمن المفيد الاعتماد على هذه الوجبة ايضاً. وفي هذا السياق يمكن اختيار واحدة من 6 قوائم طعام.



اشار موقع Step to Health إلى أنه يمكن تناول 6 وجبات فطور لإنقاص الوزن. وهو ما يمكن الاستفادة منه في ايام العيد. وذكر في تقرير له ان ذلك يساهم في تسريع عملية الايض وحرق الدهون وخسارة الوزن. كما لفت الى ان اختيار الوجبة الصباحية المناسبة يحد من الرغبة في الاكل في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية وبالتالي من زيادة الوزن. لذا دعا الى اتباع برنامج فطور صحي يحتوي على كل العناصر المغذية وتحديداً الكربوهيدرات والدهون المفيدة والفيتامينات.

الفطور الاول



يمكن تناول كوب حليب من دون سكر، قطعتين متوسطتي الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، ملعقة طعام من المربى المخفف، حبة فاكهة مثل الكيوي، الخوخ، الفراولة. كما يمكن تناول كوب من عصير البرتقال الطبيعي الطازج.



الفطور الثاني



بيضتان مسلوقتان من دون ملح، ملعقتا طعام من بذور الشيا، كوب من القهوة الخالية من السكر مع الحليب الخالي من الدسم، قطعة متوسطة الحجم من التوست المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة.

الفطور الثالث



من ضمن 6 وجبات افطار لإنقاص الوزن في ايام العيد يمكن تناول كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم والمحليات مع البذور والفاكهة، حبة تفاح او ثمرة موز واحدة، كوب من القهوة بالحليب، قطعتين من البسكويت المخصص للرجيم.

الافطار الرابع

تسمح لائحة هذا الافطار بتناول بيضتين مسلوقتين من دون ملح، 50 غ من شرحات الافوكادو، ملعقة طعام من بذور الشيا، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، حبة طماطم، نصف كوب من الحليب غير المحلى وقليل الدسم.

الافطار الخامس



تحتوي هذه الوجبة على قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من حبوب الجاودار، قطعة متوسطة الحجم من جبنة غبر مملحة، بضعة اوراق سبانخ، كوب من قطع الخوخ او التفاح او البرتقال، كوب من حليب منزوع الدسم من دون سكر.

الافطار السادس



يتضمن الافطار السادس من ضمن 6 وجبات افطار لإنقاص الوزن في العيد تناول قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، بيضة مسلوقة واحدة من دون ملح، نصف حبة افوكادو، كوب من عصير الغريب فروت. كما يمكن اضافة شريحة صغيرة من لحم الحبش من دون دهون. ومن الضروري في موازاة ذلك تناول وجبتي غداء وعشاء صحيتين وشرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يومياً وممارسة بعض التمارين الرياضية بانتظام.

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