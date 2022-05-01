شكرا لقرائتكم خبر عن لو شهيتك مفتوحة على طول.. اعرف السبب وإزاى تتحكم فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانى الكثيرون من الشهية المفتوحة دائما فيصعب عليهم ضبط وجباتهم والتحكم فيها، ويرجع خبراء التغذية أسباب ذلك إلى بعض العادات الغذائية اليومية السيئة، و فيما يلي نورد لك أسباب الشعور بالجوع رغم تناول الطعام.

وحسب ما ذكرته إذاعة دويتشة فيلة الألمانية يرى خبراء تغذية ألمان أن بعض مكونات الغذاء تخدع الجسم وتجعله يشعر بالشبع، ومن ثم تسبب الشعور بالجوع، ما يمنع البعض من القدرة على ضبط شهيته ويؤدي إلى زيادة الوزن، ومن أسباب الشعور بالجوع رغم تناول الوجبات هي:





1: الآثار الجانبية لبعض الأدويةتعد الشهية المفرطة من الآثار الجانبية للعديد من الأدوية، ومن بينها وسائل منع الحمل الهرمونية وبعض مضادات الاكتئاب والستيرويدات القشرية وبعض مضادات الحساسية. وبحسب الطبيب الأمريكي لويس أرنو، مدير مركز إدارة الوزن في كلية وايل كورنيل الأمريكية، فإن نسبة أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة بسبب أدويتهم يصل إلى 10 بالمئة.







3:البرد يزيد شعورنا بالجوعفى فصل الشتاء يلجأ كثيرون إلى تناول الوجبات الدسمة بدلا من الوجبات الخفيفة كالخضار والسلطة مثلا، ويرجع أخصائيو التغذية سبب ذلك إلى أن جسم الإنسان يحرق الكثير من السعرات الحرارية لتدفئة الجسم في فصل الشتاء ما يزيد الشعور بالجوع، لذا يشدد خبراء التغذية على ضرورة تدفئة الجسم قبل تناول الطعام.

2:الأغذية المصنعةهناك العديد من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على مادة البيوفينول الكيمائية، التي تؤثر على علميات الاستقلاب الغذائي ووفقا لبعض الباحثين، فإن مادة البيوفينول الكيميائية هي بمثابة هرمونات تمنع إفراز هرمون لابتين المسؤول عن الشعور بالشبع والتوقف عن تناول الطعام لذا ينصح خبراء التغذية بالابتعاد عن تناول الأغذية المصنعة والتي تحتوي على مادة البيوفينول.





4: توفير الوقتيلجأ الكثيرون إلى تناول طعامهم أثناء العمل على مكاتبهم بغية توفير الوقت، إلا أن دراسة نشرتها "المجلة العلمية للتغذية السريرية" أكدت أن تناول الطعام أثناء الجلوس على المكتب أمام شاشة الكمبيوتر يدفع إلى تناول ضعف الكمية التي يتم تناولها أثناء الجلوس على مائدة الطعام فتناول الطعام أثناء العمل يجعل المرء غير قادر على تحديد الكمية التي تناولها، ما يدفعه إلى تناول المزيد من الطعام والإحساس الدائم بالجوع.







6. تقلبات هرمونية لدى النساء 6. تقلبات هرمونية لدى النساء يرتبط اقتراب موعد الدورة الشهرية لدى النساء بزيادة في الوزن، إذ تميل بعض النساء إلى تناول المزيد من الطعام والحلويات بشكل خاص. ويعود سبب ذلك إلى ارتفاع نسبة هرمون البروجيسترون في الجسم خلال هذه الفترة، ما يسرع عملية الاستقلاب الغذائي، لذا ينصح خبراء التغذية النساء بضرورة الاحتفاظ بالعادات الغذائية والاستمرار بممارسة الرياضة خلال هذه الفترة لتجنب زيادة الوزن.

5: المشروبات السكريةتعد المشروبات السكرية أكبر مصدر لسكر الفواكه، ووفقا لبحث أجرته جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو تبين بأن سكر الفواكه يمكن أن يخدع أدمغتنا ويدفعها للشعور بالرغبة في تناول المزيد من الطعام دون الشعور بالجوع حيث يعمل على عرقلة قدرة الجسم على إفراز هرمون الشبع "ليبتين"، الذي يخبرنا بأننا تناولنا الكثير من الطعام.