شكرا لقرائتكم خبر عن هيخسسك ويحافظ على أمعائك.. اعرف أبرز فوائد تناول الشبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشبت يعد من الخضروات ذات الراحة النفاذة، وأيضا القيمة الغذائية الرائعة التي تساهم في تجنب الإصابة بالعديد من الأمراض، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم الفوائد الصحية التي تحل علي الجسم، عند تناوله للشبت، وذلك وفقا لموقع "verywellfit".

يحتوي الشبت علي بعض العناصر الغذائية الرائعة، ومنها ، الحديد والمنجنيز، وفيتامين أ وب، وسي، وحمض الفوليك، والكالسيوم، ولذا فتناوله يعد هام لصحة الجسم.

وقدم التقرير العديد من الفوائد الصحية الناتجة عن تناول الشبت، ومنها:

-الشبت يساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، لأنه منخفض السعرات الحرارية، منا أن تناوله يساهم بشكل ملحوظ علي السيطرة علي الشهية، والسبب أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية الرائعة، التي من دورها الشعور بالشبع لفترات زمنية طويلة.

-يقلل الشعور بالجوع، والسبب أنه يحتوي على نسبة جيدة من البروتين، الذي يستغرق وقت في عملية الهضم.

-يعد الشبت مصدر جيد ومفيد لشعور الجسم بالطاقة، فتناوله يقلل من الشعور بالتعب والإرهاق، ويمد الجسم بالطاقة والحيوية.

-نظرا لاحتوائه علي نسبة عالية من الألياف فيجعل تناوله يساهم بشكل كبير في تحسين عملية الهضم، وزيادة حركة الأمعاء، والحد من التعرض لأي مشاكل فيها كالانتفاخات والغازات.

-يساعد الشبت على زيادة حرق الدهون في الجسم.

-يساعد على تنظيم نسبة الكولسترول في الدم.

-يقلل من حدة الإصابة بتقلصات الأمعاء، وهذا يجعله من الأطعمة الجيدة لصحة مرضي القولون.