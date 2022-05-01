8 أطعمة تحافظ على “صحة العين”.. أهمها التونة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 60 دقيقة

غالباً ما يعتقد الناس أن ضعف البصر هو نتيجة حتمية للشيخوخة أو إجهاد العين، في الحقيقة، يمكن لنمط الحياة الصحي أن يقلل بشكل كبير من مخاطر مشاكل صحة العين.

اليكم 8 أطعمة تحافظ على صحة العين :

1- يجب الحرص على تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي لها دور في حماية العين، مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقلل من خطر الإصابة بمشكلات الرؤية المرتبطة بالعمر.

2- كما يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين C وفيتامين E والزنك، ما يساعد على الحماية من أمراض مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين، ومن أهم الأطعمة التي يجب تناولها:

3- الخضروات الورقية مثل الكرنب واللفت والسبانخ.

4- الأسماك وخاصة سمك السلمون والتونة.

5- مصادر البروتين مثل المكسرات والبيض والفاصولياء.

6- الحمضيات مثل البرتقال.

7- الخضروات مثل الجزر.

8- الألبان والجبن.

– نصائح أخرى لصحة العين :

وفقاً لـAAO، يمكن للاستراتيجيات التالية أن تساعد في ضمان صحة العيون:

1- ارتداء النظارات الشمسية في الخارج، لأن التعرض المفرط للشمس يمكن أن يسبب إعتام عدسة العين، تتوفر مجموعة من النظارات الشمسية لـالشراء عبر الإنترنت .

2- التوقف عن التدخين.

3- إجراء فحوصات منتظمة للعين، خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بأمراض العيون.

4- ارتداء واقي للعين عند استخدام مهيجات للعين أو مواد كيميائية خطرة.

5- غسل اليدين قبل وضع العدسات اللاصقة.

6- ارتداء العدسات اللاصقة فقط للفترة التي أوصى بها الطبيب أو الشركة المصنعة.

7- حماية العين من إجهاد العين المرتبط بالكمبيوتر من خلال النظر بعيداً كل 20 دقيقة عن شيء يبعد 20 قدماً لمدة 20 ثانية.

8- مرض السكري هو سبب رئيسي للعمى، يجب على مرضى السكري مراقبة مستويات السكر في الدم بعناية، وتناول الأدوية تماماً كما هو موصوف من قبل الطبيب، وإدارة تناول الكربوهيدرات مع التركيز على تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض (GI).

يمكن أن يمنع العلاج المبكر لمشاكل صحة العين من التفاقم، لذلك يجب على الأشخاص الذين يلاحظون تغيرات في رؤيتهم تحديد موعد لإجراء فحص شامل للعين مع أخصائي بصريات أو طبيب عيون.

– نصائح طبية للحفاظ على العين:

1- إجراء فحص بشكل دوري وخاصة إذا كان هناك شخص في العائلة له تاريخ مرضي في العيون.

2- التأكد من سلامة العدسات اللاصقة إذا كنت تستخدمها، لأنها قد تتسبب في الإصابة بفطريات العينين.

3- عدم ترك العدسات اللاصقة أثناء النوم والحرص على إزالتها.

4- التخلص من مساحيق تجميل العينين للنساء يومياً.

5- الحرص على استخدام مرطب للعين وبديل للدموع إذا كنت تجلس أمام الحاسوب لفترات طويلة أو عملك يتطلب ذلك ويكون هذا وفقاً لإرشادات الطبيب.