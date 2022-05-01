ما علاقة اللوز بحماية البشرة من أشعة الشمس؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - مايو - 2022 8:43 مساءً

لا بدّ أنكم سمعتم عن إحدى الفوائد المعروفة لتناول اللوز بانتظام، كتخفيف الكولسترول، وتخفيض مستوى السكر في الدم أو تزويد الجسم بكميات من الفيتامين E.

وبينما تعتبر هذه المنافع الصحية سببًا قويا لإدخال حفنة من اللوز الى النظام الغذائي اليومي، ثمّة تأثير آخر لتناول اللوز قد لا تكونون على علم به، يمكنه أن يشكّل فارقًا على صحتكم.

بإمكان اللوز أن يحسّن البشرة ويحميها من أشعة الشمس الحارقة. اذ يساعد على ابقاء البشرة بشكل جميل ونضر.

وعند التفكير بصحة البشرة، من المفيد ان تبدأ يومك بحفنة من اللوز كطبقة ثانية من الوقاية، بعد وضع غسول الحماية من الشمس على الوجه.

والسؤال هنا: كم حبةً من اللوز يجب أن تأكل، للاستفادة من هذه المنفعة الصحية؟

يقول أحد الخبراء الصحيين انه يجب تناول حوالي ٣٠ حبة قبل التعرض لأشعة الشمس.

وتكهّن الباحثون أن محتوى اللوز من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة،والفيتامين E، والكيرسيتين، وغيرها من المركبات هو المسؤول عن خصائص اللوز الوقائية ضد الاشعة فوق البنفسجية.

وبالاضافة الى حماية البشرة من الشمس،انّ تناول اللوز قد يكون اضافة جيدة لروتين الاعتناء بالبشرة.

وأظهرت احدى الدراسات أن تناول كمية جيدة من اللوز في اليوم يمكن ان يساعد في التخفيف من حدة التجاعيد بنسبة ١٦ بالمئة.

لذلك، ان كنتم تخطّطون للخروج وقضاء بعض الوقت تحت اشعة الشمس، وضبوا كيسًا صغيرًا من اللوز لتأخذوه معكم لوقاية اضافية من الشمس.