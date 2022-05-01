شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تحافظ على جهازك الهضمي وتحميه من الإمساك فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تنأول الكحك والبسكوت والرنجة ألفسيخ، قد يتعرض البعض لحدوث اضطرابات فى الجهاز الهضمي، وزيادة فرص الإصابة بالإمساك، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم النصائح التى تحميك من الإصابة بالإمساك خلال العيد، وذلك وفقا لموقع "clevelandclinic".

يعد الإصابة بالإمساك من الأمور المزعجة التى يتعرض للإصابة بها الكثيرون نتيجة لحدوث اضطرابات فى الجهاز الهضمي، فيشعر المضاب بصعوبة فى عملية التبرز، وألم فى البطن.

وقدم التقرير، بعض النصائح الطبية التى يجب القيام بها للوقاية من الإصابة بالإمساك خلال العيد، ومنها:

-تجنب الإفراط فى تنأول الحلويات الخاصة باحتفالات العيد، لأنها من أبرز أسباب الإصابة والتعرض لمشاكل فى الجهاز الهضمي.

-تجنب الإفراط فى تنأول المسليات الخاصة بالعيد، لأنها تزيد من فرص التعرض لمشاكل فى الجهاز الهضمي.

-هل تعلم أنه عدم تنأول كميات وفيرة من الماء تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالإمساك، ولذا عليك تنأولها بوفرة.

-ثبت علميات أن الإسراف فى تنأول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، والمقلية تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة باضطرابات فى الجهاز الهضمى التى يمكن أن تصيبك بالإمساك.

-لتجنب الإصابة بالإمساك عليك تنأول الألياف التى تساعد فى تنظيم حركة الأمعاء والمعدة، ولذا عليك تنأول الخس والخيار، والجرجير.

-عليك الإكثار من تنأول الخضروات لأنها تساهم بشكل كبير فى زيادة حركة الأمعاء وتقليل فرص الإصابة بمشاكل المعدة والإصابة بالإمساك.

-أثبتت الدراسات الطبية، أن ممارسة التمارين الرياضية تساهم بشكل كبير فى زيادة حركة الأمعاء.