شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم تشخيص العيوب الخلقية عند الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى الأمهات الحوامل من القلق والتوتر الدائم بسبب الحمل والخوف من الولادة والخوف على صحة الطفل ، فقد تخضع الأمهات لبعض الفحوصات التي تطمئن فيها على صحة الجنين والبحث عن العيوب الخلقية لمعرفتها قبل ولادته، وحسب ما ذكره موقعwebmed فأن هناك بعض الفحوصات الهامة لتشخيص العيوب الخلقية عند الأطفال وهى:

غالبًا ما يوصى بإجراء اختبار تشخيصي ، حيث تقوم فحوصات الثلث الأول من الحمل بالتحقق من وجود مشاكل في قلب طفلك واضطرابات الكروموسومات مثل متلازمة داون تشمل اختبارات الفحص ما يلي:

-فحص دم الأم، يمكن أن تقيس اختبارات الدم مستويات البروتين أو تعميم الحمض النووي للجنين في دم الأم. يمكن أن تشير النتائج غير الطبيعية إلى زيادة خطر الإصابة باضطراب الكروموسومات الجنيني.

-الموجات فوق الصوتية . تبحث الموجات فوق الصوتية عن السوائل الزائدة خلف رقبة طفلك. قد يكون ذلك علامة على زيادة خطر الإصابة بعيب في القلب أو اضطراب في الكروموسومات.

تتحقق فحوصات الثلث الثاني من الحمل من وجود مشاكل في بنية جسم طفلك، و تشمل الاختبارات:

قد يوصى بإجراء المزيد من الاختبارات إذا كان اختبار الفحص غير طبيعي يتم تقديم مثل هذه الاختبارات التشخيصية أيضًا للنساء ذوات الحمل الأكثر خطورة. تشمل الاختبارات:

-مخطط صدى القلب للجنين ، هذه هي الموجات فوق الصوتية المركزة لقلب طفلك ، ويمكن طلبها في بعض حالات الحمل عالية الخطورة ، أو في حالة الاشتباه في وجود عيب في القلب في الموجات فوق الصوتية الشاذة. لا يمكن رؤية كل عيوب القلب قبل الولادة.

-تصوير الجنين بالرنين المغناطيسي و يمكن طلب ذلك في حالات الاشتباه في وجود عيوب خلقية ، خاصة في دماغ الطفل أو الجهاز العصبي

-أخذ عينات من خلايا المشيمة سيجمع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قطعة صغيرة جدًا من المشيمة لإجراء هذا الاختبار. سيتم فحصه للكشف عن الاضطرابات الكروموسومية أو الجينية.

-بزل السلى سيجمع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك كمية صغيرة من السائل الأمنيوسي. يتم اختبار الخلايا لاضطرابات الكروموسومات والمشاكل الوراثية مثل التليف الكيسي أو مرض تاي ساكس يمكن أن يختبر بزل السلى أيضًا بعض أنواع العدوى مثل الفيروس المضخم للخلايا (CMV).

قد لا يتم تشخيص العديد من العيوب الخلقية إلا بعد ولادة طفلك. يمكن رؤيتها على الفور ، مثل الشفة الأرنبية ، أو تشخيصها لاحقًا راقب صحة طفلك وأبلغ مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بأي أعراض قد تكون هناك حاجة لمزيد من الاختبارات.



لا يمكن منع معظم العيوب الخلقية ومع ذلك ، هناك بعض الخطوات المهمة لتعزيز الحمل الصحي تتضمن هذه النصائح: لا يمكن منع معظم العيوب الخلقية ومع ذلك ، هناك بعض الخطوات المهمة لتعزيز الحمل الصحي تتضمن هذه النصائح:

-راجعى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك باستمرار.

-إذا كنتِ تحاولين الإنجاب ولا تستخدمين وسائل منع الحمل ، فتناولي فيتامين قبل الولادة مع 400 ميكروجرام من حمض الفوليك.

- ابتعدى عن التدخين .

-تحدثى إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن أي أدوية ومكملات تتناولينها.