شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الروسية: زيادة خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن الإصابة بفيروس كورونا قد تتسبب في مضاعفات ومنها خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض المناعة الذاتية، وشدد على أهمية الحصول على اللقاحات للوقاية من الفيروس التاجى، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستى الروسية.

وأوضح موراشكو أن أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي تظهر أيضا، وهناك خطر أكبر للإصابة بداء السكري من النوع الأول، بعد التعافى من كورونا لذلك لا داعي لانتظار المضاعفات، وانما يجب التطعيم ضد فيروس كورونا".

وحذر وزير الصحة الروسى من احتمال خطر تفشي كورونا في شهر يونيو القادم: "يجب إعادة التطعيم مرة أخرى الآن، لأنه وفقا لتوقعاتنا، هناك خطر كبير يتمثل في زيادة الإصابة في شهر يونيو ونهاية مايو، حيث يتم تقليل مناعة القطيع".

وأوضح أنه من الضروري عدم الانتظار حتى تصاعد موجة المرض مرة أخرى، ولكن يجب الانخراط في الوقاية عن طريق التطعيم ضد الفيروس.

ومرض المناعة الذاتية هو حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي الجسم عن طريق الخطأ، حيث يحدث خلل يسبب أن يحارب جهاز المناعة الخلايا السليمة، ومن أمثلة أمراض المناعة الذاتية: مرض السكري من النوع 1، مرض الذئبة الحمراء الحمامية، وقد تبين للعلماء أن هذه النوعية من الأمراض تزداد كأحد مضاعفات فيروس كورونا.