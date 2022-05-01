شكرا لقرائتكم خبر عن البصل الأخضر أساسي على سفرة العيد.. اعرف فوائد تناوله مع الرنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البصل الأخضر من أساسيات سفرة عيد الفطر المبارك، ويرتبط بشكل أساسي بالرنجة، حيث يساعد في قتل البكتيريا الناتجة عن تناول الأسماك المالحة، وهو غني بالعناصر الغذائية الأساسية، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد تناول البصل الأخضر مع الرنجة، بحسب موقع shethepeople.

الفوائد الصحية للبصل الأخضر1. غني بالمغذيات

السعرات الحرارية: 4.8

الدهون: 0 جم

صوديوم: 2.4 ملج

الكربوهيدرات: 1.1 جرام

الألياف: 0.4 جم

السكر: 0.4 جرام

البروتين: 0.3 جرام

البصل الأخضر ملئ بكميات كبيرة من المغذيات في جرعات صغيرة.

2. يساعد في بناء صحة العظام

من خلال تناول ثلاث بصلات خضراء كل يوم، يحصل جسمنا على كمية كافية من فيتامين ك طوال اليوم هذا الفيتامين مهم لتخثر الدم وأيضًا لصحة العظام ، وتربط الأبحاث على وجه التحديد البصل مع انخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام.

3. يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان

تظهر الدراسات وجود علاقة بين استهلاك الخضار مثل البصل الأخضر والثوم وتقليل خطر الإصابة بالورم النخاعي ، وسرطان المعدة ، وسرطان القولون والمستقيم ، وبطانة الرحم ، والرئة ، وسرطان البروستاتا. نظرًا لأن هذه الخضار تأتي من عائلة Allium ، فإنها تأتي أيضًا مع العديد من الفوائد الأخرى.

4. منخفض السعرات الحرارية

يجعل البصل الأخضر من السهل طهي الطعام الصحي لأنه يقدم نكهة مالحة قوية بدون سعرات حرارية تقريبًا تستخدم في الحساء والسلطات والخضروات وتضيف لمسة خفيفة إلى الطعام. وعاء صغير من البصل الأخضر المفروم - أكثر مما قد تستخدمه في وجبة واحدة - يساوي فقط 19 سعرة حرارية ، أو أقل من 1 % من حد السعرات الحرارية اليومية إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا يحتوي على 2000 سعر حراري.

5. يقلل من السمنة

يدرس الباحثون العديد من مضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيًا في البصل النتائج التي توصلوا إليها حتى الآن تصور أن مضادات الأكسدة الموجودة في البصل الأخضر يمكن أن تقلل من السمنة.

يظهرون أيضًا العلاقة بين البصل الأخضر وإمكانية تجنب الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

6- يمنع الالتهابات

لطالما استخدمت مستخلصات البصل والثوم كدواء. يمكنهم قتل البكتيريا والفطريات والفيروسات أظهرت الاختبارات المعملية على أنواع معينة من البصل أنه عند وجود تركيزات عالية بما يكفي، يمكن لبعضها أن يقتل أو يبطئ نمو السالمونيلا أو الإشريكية القولونية، وفقاً لموقع "webmd".