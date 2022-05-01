شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكر.. 4 أعشاب وتوابل مهمة خليها في وجباتك اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تعاني من مرض السكري من الضروري الحفاظ على مستويات السكر في الدم و ترتبط مستويات السكر في الدم غير المنضبطة بعدة مضاعفات، حيث يلعب النظام الغذائي الصحي ونمط الحياة دورًا مهمًا في إدارة مرض السكري من النوع 2 .

وحسب ما ذكره موقع health شارك خبير التغذية Nmami Agarwal قائمة الأعشاب التي يجب على مرضى السكر إضافتها إلى نظامهم الغذائي، فالمطبخ الهندي مليء بمجموعة متنوعة من الأعشاب والتوابل، و هذه محملة بالعديد من الخصائص الطبية والفوائد الصحية، و يمكن لبعض هذه الأعشاب أن تساعد في إدارة مرض السكري والتحكم في مستويات السكر في الدم. إذا كنت مصابًا بمرض السكر ، فلا تفوّت هذه الأعشاب والتوابل الموصى بها من قبل الخبراء وهى:





1: الكركموفقًا لأخصائي التغذية ، فإن الكركمين الموجود في الكركم مضاد قوي للأكسدة ويساعد في علاج مضاعفات مرض السكري يمكن أن يقدم الكركم العديد من الفوائد للجسم و يحتوي الكركم أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات. يمكنك إضافة الكركم إلى نظامك الغذائي بعدة طرق.





2: الحلبةتعمل بذور الحلبة على تحسين مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، بذور الحلبة مفيدة أيضًا لقلبك لأنها يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهاب.





3: الريحان الريحان يحسن المناعة ويقوي الجسم، حيث يسلط خبير التغذية الضوء أيضًا على أن الريحان يمكن أن يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم و يمكن أن تقلل مضادات الأكسدة الموجودة في الريحان من الإجهاد التأكسدي و من المعروف أيضًا أن الريحان يحسن الصحة العقلية.





4: القرفةالقرفة لها خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات، وتحتوى على مضادات الأكسدة وكذلك لها تأثير مضاد للالتهابات، ووفقا للدراسات يمكن أن تساعد القرفة في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.