للنساء.. ما هي الأطعمة التى يجب تناولها لتحفيز الدورة الشهرية؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 32 ثانية

تعاني الكثير من النساء من عدم التوازن الهرموني، زيادة الوزن أو نقص الوزن هي الأسباب الرئيسية للنساء اللواتي وذلك بسبب عدم انتظام الدورة الشهرية، يمكن أن تؤدي أيضا لتقلبات المزاج والانتفاخ وألم الثدي والانتفاخ.

هناك طرق عدة للتعامل مع عدم انتظام الدورة الشهرية من بينها عدد قليل من الأطعمة الخارقة التي يمكن أن تحفز الحيض أو الدورة الشهرية، وفقا لما نشره موقع ” ndtv”.

الأطعمة التي يجب أن تأكليها إذا كانت الدورة الشهرية غير منتظمة

1- الفواكه الغنية بفيتامين سي

يمكن أن تكون الأطعمة الغنية بفيتامين سي مفيدة للحيض، البابايا ، على سبيل المثال ، هي فاكهة تتكون من مادة الكاروتين التي يمكن أن تحفز هرمون الاستروجين، يمكن أن يؤدي هذا بدوره إلى تأجيل الدورة الشهرية أو تحفيزها، الأناناس هو فاكهة أخرى غنية بفيتامين سي والتي يمكن أن تقلل الالتهاب والتي تعتبر أيضًا مسؤولة عن التسبب في عدم انتظام الدورة الشهرية، تشمل الفواكه الأخرى الغنية بفيتامين سي البرتقال والليمون والكيوي والمانجو.

2 – الزنجبيل

الزنجبيل مطمث معروف، يمكن أن يؤدي التضمين المنتظم للزنجبيل في نظامك الغذائي إلى تقليل ظهور اضطرابات الدورة الشهرية، يمكنك تناول الزنجبيل المبشور مع ملعقة صغيرة من العسل لتحفيز الدورة الشهرية، عندما تواجهين عدم انتظام في الدورة الشهرية ، تأكدي من تناول كمية كافية من الزنجبيل.

3 – الكركم

الكركم هو أيضا مطهر يمكن أن يحفز تدفق الدم في الرحم ومنطقة الحوض، الكركم له تأثير مضاد للتشنج على الجسم مما يوسع الرحم ويحفز الدورة الشهرية، لتقليل اضطرابات الدورة الشهرية ، اشرب لاتيه الكركم بانتظام.

4 – البنجر

الشمندر هو مصدر قوة للحديد والكالسيوم وحمض الفوليك من بين أمور أخرى، يمكن أن تقلل هذه الخضار من احتباس الماء والانتفاخ ، وهو أمر تعاني منه النساء عادة خلال فترات الدورة الشهرية.