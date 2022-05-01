شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتناول الرنجة بطريقة صحية فى العيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسماك الرنجة من الأسماك الدهنية الغنية بالفوائد الصحية ومن أشهر ما يتناوله المصريون في عيد الفطر المبارك، وهى من الأسماك الغنية بالأوميجا 3 التي تحسن التركيز ولكن يجب اختيار تناول الرنجة بطريقة صحية، وهذا ما نتعرف عليه في هذا التقرير، كما نتعرف على فوائد الرنجة الصحية، بحسب موقع " .nutrition-and-you"

ويمكن تناول الرنجة بطريقة صحية ذلك من خلال عدة طرق منها اختيار الأنواع الأقل ملوحة حتى لا تتسبب بارتفاع ضغط الدم لديك أو تسبب مشاكل صحية وكذلك يجب عدم الإفراط في تناول الرنجة ومن المهم أيضاً اختيار طرق صحية عن طريق إضافة الليمون والخل إليها لقتل أي بكتيريا بها.

كما يمكنك إضافة البصل الأخضر إلى الرنجة لتناولها بشكل صحي، ولخصائص البصل في قتل البكتريا الضارة في الجسم.

الفوائد الصحية لأسماك الرنجة

تحتوي أسماك الرنجة على 158 سعرة حرارية لكل 100 جرام تحتوي الرنجة ومنتجاتها المصنعة على العديد من الأحماض الدهنية الأساسية المفيدة للصحة والبروتينات والمعادن والفيتامينات التي تعمل على تحسين الصحة العامة.

الرنجة، سمكة زيتية. وبالتالي ، فهي مصدر مثالي للفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل فيتامين أ وفيتامين د والأهم من ذلك ، أحماض أوميجا 3 .

البروتين الموجود في أسماك الرنجة سهل الهضم ويتكون من جميع الأحماض الأمينية الأساسية بنسب مناسبة للنمو والتطور الأمثل.

تتكون عضلات أسماك الرنجة من كميات ممتازة من أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل eicosapentaenoicacid (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA).

تشير الدراسات البحثية إلى أن هذه الأحماض الدهنية ، وخاصة DHA ، تلعب دورًا مهمًا في تطوير الجهاز العصبي ، وخاصة عند الرضع والأطفال.

الرنجة هي مصدر متواضع لفيتامين أ (84 وحدة دولية / 100 غرام). فيتامين أ وأوميجا 3 ضروريان لصحة الغشاء المخاطي والجلد وصحة البصر.

100 جرام من الرنجة يحتوي على 168 وحدة دولية من فيتامين د ؛ حوالي 42٪ من المدخول اليومي الموصى به. يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في استقلاب الكالسيوم ويوفر الحماية من السرطانات.

علاوة على ذلك ، تعتبر الرنجة مصدرًا أساسيًا لمعادن العظام بما في ذلك الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم. تحتوي هذه الأسماك البحرية أيضًا على كميات جيدة جدًا من المعادن مثل السيلينيوم واليود.