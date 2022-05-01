شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الجلد.. شيئان يجب القيام بهما فى الليل لغلق المسام المفتوحة ببشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أن تكون جميع المسام الموجودة على بشرتك مفتوحة، لكن المسام المرئية والتي تجذب العين بسهولة تسمى "المسام المفتوحة" إذا كنتِ تبحثين عن طرق لتقليل المسام المفتوحة، اقرأى السطور التالية، بحسب موقع "Health".

يمكن أن تؤدي المسام المفتوحة إلى تكوين الغدد الدهنية التي تطلق الزيت لتليين الجلد وحمايته بعد فترة ، يتحول الزيت إلى انسداد ويسبب تمدد المسام الصغيرة على الجلد يمكن أن يؤدي إلى ظهور حب الشباب والخطوط الدقيقة والمسام والعديد من الأمراض الجلدية الأخرى.



أسباب تكون المسام المفتوحة أسباب تكون المسام المفتوحة تحدث المسام المفتوحة بشكل عام لأسباب مختلفة.

السبب الأكثر شيوعًا للمسام المفتوحة هو الجينات وراثيًا ، يتم تحديد كمية المسام وكمية الزيت التي تنتجها وبالتالي ، إذا كان لدى أحد أفراد الأسرة مسامه مفتوحة وراثيًا، فسيكون لدى الشخص نفس الحالة، وبصرف النظر عن الوراثة ، يمكن أيضًا أن يكون سبب فتح المسام هو استخدام منتجات العناية بالبشرة بشكل مفرط.

يمكن أن تؤدي الدهون الزائدة والمنتجات والجلد الميت إلى انسداد المسام مما يجعلها تبدو أكبر، كما تساهم البشرة الدهنية وحب الشباب في زيادة حجم المسام ، كما يمكن أن يكون سبب فتح المسام هو التعرض المفرط للشمس ، مما يؤدي إلى فقدان الكولاجين في الجلد. الكولاجين هو عنصر مهم للبشرة يعزز المرونة والترطيب.

شيئين يجب القيام بهما ليلاً لتقليل المسام المفتوحة:





1. التطهير المزدوج للبشرةالنوم بالمكياج يمكن أن تتسبب في انسداد المسام بسبب تراكم المكياج والزيوت والبكتيريا لمنع هذا يجب التحول إلى روتين التنظيف المزدوج.

تحتاجين إلى تنظيف بشرة وجهك مرتين لهذه العملية لهذا ، استخدم منتجين: منظف زيتي متبوعًا بمنظف مائي.

اختارى منظفًا يحتوي على الجل مع حمض الساليسيليك أو النياسيناميد أو الشاي الأخضر لتقليل إفراز الزيت إنه مناسب للأشخاص ذوي البشرة الدهنية الذين يريدون تقليل ظهور مسامهم.

من الأفضل تجنب المنظفات التي تحتوي على الزيت أو التي تحتوي على الكحول، لأنها يمكن أن تهيج الجلد قد يترك المطهر المرطب بقايا في المسام ويزيد من الزيت.

منظف يحتوي على مادة هلامية يساعد على إزالة الزيت من المسام ، مما يقلل من ظهورها

2. الصبارضعي طبقة رقيقة من جل الصبار الطازج كل ليلة على وجهك دلكي الجل على وجهك بحركات دائرية لطيفة. اتركيه إذا كنت لا ترغبين في وضع أي من منتجات العناية بالبشرة في الأعلى. وإلا ، اغسليه بعد حوالي 10 إلى 15 دقيقة. بمجرد غسله ، ستلاحظ أن بشرتك تبدو منتعشة وأن كل الزيوت والأوساخ من مسامك ستزال دون أن تجف بشرتك.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لتقليل المسام المفتوحة في الأنف والخدود:

1. اختارى المنتجات الخالية من الزيتاختر المنتجات الخالية من الزيوت والمائية بما في ذلك منتجات المكياج تحتوي هذه المنتجات على نسبة عالية من المرطبات بدلاً من الزيوت ، وهو أمر جيد للبشرة الدهنية. المنتجات الزيتية تحتوي على البترول وزيت جوز الهند وأنواع أخرى من الزيوت إنها ترطب البشرة بشكل فعال ولكنها قد لا تكون مناسبة للأشخاص ذوي البشرة الدهنية والمسام المفتوحة. 2. رطبى بشرتك دائمااستخدمي مرطبًا خاليًا من الزيت يمكن أن يساعد في تقليل توسيع المسام. اغسلي الجلد أولاً واتركيه حتى يجف ، ثم ضعي مرطبًا برفق للمساعدة في ترطيب البشرة وتنعيمها. يسمح للزيت من الغدد الدهنية بالتغلغل بعمق أكبر في الجلد ، بدلاً من البقاء في المسام الموجودة على السطح. يمنع الترطيب انسداد المسام بالزيت ، مما يقلل من ظهورها.





3. حافظى على بشرتك نظيفةاغسلى وجهك مرتين في اليوم، استخدمي الماء الفاتر وضعي المنظف برفق بأصابعك النظيفة اختاري منظفًا لطيفًا ولا يحتوي على الكحول تجنبي حك الجلد أو فركه بالتربيت على الوجه حتى يجف بمنشفة نظيفة يساعد على إزالة الزيوت والأوساخ من المسام.





4. قشري بشرتكالتقشير مرة أو مرتين في الأسبوع لإزالة المادة التي يمكن أن تسد المسام.