بذور الكتان للتنحيف في أسبوع

بيروت - نادين محمد - تضاربت المعلومات حول قدرة بذرة الكتان على التنحيف، غير أن مراجعة منهجية شملت 45 دراسة نشرت في مجلة Obesity Reviews عام 2017، بينت أن استخدام بذور الكتان في النظام الغذائي يؤدي إلى خسارة الوزن، مستندة إلى احتوائها على بعض المكونات التي تساعد على ذلك.

بذور الكتان غني بالألياف التي تكبح الشهية وتمنح شعوراً بالامتلاء.

بذور الكتان مصدر غني بحمض ألفا لينولينيك Alpha-Linolenic Acid ALA ، وهو حمض دهني من أحماض أوميغا 3 التي تمتاك على كبح الشهية وعلى إبطاء عملية الهضم وامتصاص الدهون السيئة في الدم.

، وهو حمض دهني من أحماض أوميغا 3 التي تمتاك على كبح الشهية وعلى إبطاء عملية الهضم وامتصاص الدهون السيئة في الدم. بذور الكتان وفيرة بمضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين وظيفة الخلايا التي تقوم بحرق الدهون .

تحتوي بذور الكتان على 20 % من البروتين، وهو ما يسمح بالاستعانة بها بدلاً من اللحوم لتعويض البروتين في النظام الغذائي المتبع لفقدان الوزن.

تحتوي بذور الكتان على قشور غنية بالمركبات الفينولية التي تزيد من نشاط مضادات الأكسدة، بالتالي إنقاص الوزن عن طريق محاربة الجذور الحرة الضارة.

الكمية الموصى بها للتنحيف

بذور الكتان غنية بالمغذيات، لذا يوصي خبراء التغذية بتناول ملعقة واحدة من بذور الكتان يومياً لفقدان الوزن وتحسين الصحة العامة.

يمكن أيضاً تناول كبسولات أو زيت بذور الكتان للمساعدة على خسارة الوزن.

الآثار الجانبية المحتملة لبذور الكتان

كأي طعام غني بالألياف، يجب إضافة بذور الكتان إلى النظام الغذائي ببطء، حيث يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية محتملة، مثل:

يجب تجنب استهلاك بذور الكتان غير الناضجة، إذ إنها تحتوي على بعض السموم، وقد تسبب عسراً في الهضم.

لا ينصح مرضى القولون العصبي باستهلاك بذور الكتان، لأنها بمثابة ملين وقد تسبب هياجاً في جدران القولون، ما يؤدي إلى التهاب ونزيف.

لا ينصح الأطباء وخبراء التغذية الحامل أو المرضع بتناول بذور الكتان.

لا بد من شرب كميات كبيرة من الماء عند استهلاك بذور الكتان، وذلك لتمكين الجسم من هضم الألياف الموجودة فيها، ففي حال عدم الحصول على كميات كافية من الماء، قد تسبب بذور الكتان آلاماً في المعدة وإمساكاً.

وصفة بذرة الكتان للتنحيف في أسبوع

المكونات:

250 غرام من بذور الكتان.

100 غرام من الجوز.

ملعقة كبيرة من الكمون.

الطريقة:

تخلط جميع المكونات وتطحن جيداً.

يحتفظ بالخليط في زجاجة نظيفة ومحكمة الغلق .

الكمية المسموح بها

إذا كان الوزن يتراوح من 50 إلى 100 كيلو، تضاف ملعقتان من الخليط في اليوم إلى الطعام .

إذا كان الوزن يتجاوز الـ 100 كيلو، تضاف 3 ملاعق من الخليط في اليوم إلى الطعام .

الحمية التي ينصح بها مع بذور الكتان

وجبة الفطور

بيضتان مسلوقتان + قطعة واحدة من الخبز الأسمر + سلطة خضراء + خضار سوتيه.

وجبة الغذاء

250 غرام سمك مشوي أو نصف دجاجة مسلوقة أو مشوية + سلطة.

وجبة العشاء

كوب من الزبادي + خس + خيار .

إرشادات عند اتباع حمية بذور الكتان

عند الشعور بالجوع، ينصح بتناول أي كمية من التفاح أو الخيار أو الخس.

المشي يومياً مدة ساعة .

شرب ليترين من الماء يومياً .

النوم لمدة 8 ساعات.

مشروب بذرة الكتان للتنحيف في أسبوع

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من بذور الكتان غير المطحونة .

ليتر واحد من الماء .

الطريقة:

توضع بذور الكتان في وعاء حافظ للحرارة أو ما يعرف بالترموس.

تضاف لها كمية الماء بعد غليها على النار.

يغلق الوعاء جيداً ويترك طوال الليل.

يتم تناول كوب من ماء بذور الكتان مع كل وجبة طعام طوال اليوم.

يجب المواظبة على اتباع هذا النظام لمدة لا تقل عن 10 أيام متواصلة للحصول على أفضل النتائج.

وفي حال الرغبة في تناول هذا المشروب مجدداً، يجب الانتظار لمدة 10 أيام قبل الإعادة.

يجب استشارة الطبيب المختص قبل البدء باستخدام بذور الكتان غير المطحونة للتنحيف .

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