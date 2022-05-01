شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى أضرار كثرة غسل الشعر.. قد يسبب الجفاف والتقصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي الغسل المتكرر للشعر إلى فروة الرأس الجافة، والالتهاب، والتهيج، لكن إذا واجهتِ أي حكة أو قشرة أو دهون أو روائح كريهة، يجب عليكِ غسل شعرك، في هذا التقرير نتعرف على كيف تقرري ما إذا كنتِ بحاجة إلى غسل الشعر، بحسب موقع "Health".

متى تحتاجين إلى غسل شعرك 1. تراكم الكريمات على شعرك

إذا كنتِ لا تغسلي شعرك بالقدر الكافي، لا تدع كل البخاخات والأمصال وأداة التصفيف تتراكم في شعرك سيساعد ذلك في زيادة ثقل الشعر، مما يتسبب في بهتانه وحتى بعض التكتل والتساقط.

2. إذا كان شعرك دهنيًا

عندما يصبح الشعر دهنيًا جدًا، فقد حان الوقت لغسل شعرك كلما انتظرت وقتًا أطول لغسل شعرك، تزداد الزيوت مع ارتفاع درجة الحرارة ، لن تتعامل مع الزيت فحسب، بل تتعامل أيضًا مع العرق والملوثات أيضًا.

3. إذا كان شعرك به عقد وتكتلات

نظرًا لتراكم الدهون والزيت والعرق وكل ذلك، سيبدأ الشعر في التشابك بسهولة أكبر. بمجرد أن يصبح الكفاح من أجل تمشيط شعرك حقيقيًا للغاية ، ستعرف أن الوقت قد حان لغسل شعرك.

4. الرائحة

إذا لم تكن رائحة شعرك عطرة أو بها آثار الشامبو أو البلسم الثنائي ، فقد يكون الوقت قد حان لغسل شعرك إذا كانت رائحة شعرك كريهة ، فقد حان الوقت لغسل شعرك.

5. إذا كان تجعيد الشعر والتموجات تبدو مستقيمة

إذا بدأ ملمس الشعر المموج أو المجعد المألوف لديك يصبح أكثر استقامة ، فهذا بسبب إفراز الزيت. عدم وجود منتج للمساعدة في الحفاظ على نوع شعرك وتسليط الضوء عليه يمكن أن يتركه مسطحًا.





ماذا يحدث إذا غسلت شعرك كثيرًا؟ 1. يمكن أن يجف شعرك

غسل الشعر بالشامبو بشكل متكرر يمكن أن يتسبب في تلف الشعر كثرة غسل الشعر يمكن أن يجعل الشعر جافًا وهشًا ويؤدي إلى تهيج فروة الرأس. عندما يبتل الشعر ، فإنه ينتفخ ، مما يجعله أكثر عرضة للخطر.

2. يمكن أن يضر بشرة الشعر

يمكن أن تؤدي عملية تحريك الشامبو أو البلسم في الشعر إلى إتلاف بشرة الشعر، وهي الطبقة الخارجية لفروة الرأس.

3. يمكن للشامبو أن يزيل اللمعان

عندما يجف الشعر بعد غسله كثيرًا، فإنه لا يصبح مسطحًا تمامًا ، مما يجعل الشعر يبدو باهتًا ويزيل اللمعان عن خصلاتك.

4. قد يعطيك نهايات متقصفة

يؤدي غسل شعرك كثيرًا إلى صعوبة تمشيطه ويزيد من فرص تساقط الشعر.

5. يمكن أن تهيج فروة رأسك

يجب على النساء ذوات فروة الرأس الحساسة توخي مزيد من الحذر قد يؤدي التعرض للمنظفات إلى تهيج فروة الرأس. بالنسبة لبعض الناس ، قد يؤدي غسل الشعر كثيرًا إلى ظهور الطفح الجلدي والحكة.