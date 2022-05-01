شكرا لقرائتكم خبر عن تغلب على موجة ارتفاع درجات الحرارة واحمى نفسك من ضربة الشمس بهذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة يجب أن تتخذ تدابير وقائية لتجنب ضربة الشمس وموجة الحر الشديدة، وفى هذا التقرير نتعرف على كيفية تجنب ضربة الشمس والتعامل مع الموجة الحارة، بحسب موقع "health".

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس الصورة مجاملة: Shutterstock ما هي ضربة الشمس؟ضربة الشمس هي حالة تكون فيها درجة حرارة البيئة مساوية لدرجة حرارة الجسم أو أكثر منها، ونتيجة لذلك ، يفشل الجسم في التبريد أو استخدام الحرارة. ما هي ضربة الشمس؟ضربة الشمس هي حالة تكون فيها درجة حرارة البيئة مساوية لدرجة حرارة الجسم أو أكثر منها، ونتيجة لذلك ، يفشل الجسم في التبريد أو استخدام الحرارة.

عندما ترتفع درجة حرارة الجسم عن 40 درجة مئوية بسبب التعرض الطويل للحرارة الشديدة، يمكن للفرد أن يعاني من ضربة شمس.





كيف يمكن أن تؤثر عليك ضربة الشمس غير المعالجة؟وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يمكن أن تؤدي ضربة الشمس إلى الارتباك ، وتغير الحالة العقلية ، والكلام المشوش ، وفقدان الوعي (الغيبوبة) ، والجلد الحار والجاف أو التعرق الغزير، والنوبات ، وارتفاع درجة حرارة الجسم جدًا ويمكن أيضًا أن يكون مميت إذا تأخر العلاج.

إن ضربة الشمس الشديدة لها القدرة على إتلاف دماغك وقلبك وكليتيك وعضلاتك بسرعة

إذا تأخر العلاج أو تُرك دون علاج ، فإن ضربة الشمس يمكن أن تزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة على القلب والكلى والدماغ ويمكن أن تصبح قاتلة.





كيف تتجنب مضاعفات ضربة الشمس؟قد تكون هناك مواقف لا يستطيع فيها الأفراد تجنب المغامرة في الهواء الطلق في مثل هذا المناخ الحار والرطب.

* حافظ على شرب الماء على فترات زمنية محددة ، وابق رطباً

* قلل من تناول المشروبات الغازية والشاي والقهوة ، والتي تقلل من مستويات الماء في الجسم

* تنقع مياه الشرب بالخيار أو النعناع الغنيين بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية جرب بعض المشروبات الصيفية الصحية والباردة

* ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وفضفاضة.

* احم عينيك بالنظارات الشمسية.

* استخدم القبعات أو المظلات لحماية رأسك وشعرك ، وكذلك لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس القاسية.

* الاستحمام بالماء البارد العادي أو البارد خلال الفترة للحفاظ على درجة حرارة الجسم باردة.

* الحفاظ على نظام غذائي صحي في الصيف.