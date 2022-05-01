مأكولات تساعدك في التخلص من آلام الظهر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 53 دقيقة

يمكن لآلام المفاصل أن تجعل المهام والأنشطة اليومية البسيطة مثل المشي أمرًا غير مريح، يمكن أن يحدث هذا الألم بسبب الخمول، أو هشاشة العظام، أو الإصابات السابقة وعلى الرغم من عدم وجود علاج معروف لهذا النوع من الألم ، إلا أن هناك الكثير من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لإدارته وتخفيفه، من خلال اتباع نظام غذائى، وفقا لما نشره موقع ” eatthis”.

تخلص من آلام الظهر

يحدث ألم المفاصل بسبب الالتهاب لذلك ، إذا كان نظامك الغذائي يميل إلى أن يكون غنيًا بالأطعمة المعروفة بأنها تسبب الالتهاب مثل السكر أو الأطعمة المصنعة ، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم آلام المفاصل ، ومع ذلك ، فإن بعض الأطعمة المضادة للالتهابات مثل الأسماك وزيت الزيتون والفواكه والخضروات – يمكن أن يكون لها تأثير معاكس، من الواضح أن المكملات الغذائية المتاحة على تقدم طريقة مناسبة لسد أي فجوات غذائية في نظامك الغذائي إذن ، ما هو أفضل مكمل لألم المفاصل؟.

وفقًا لخبيرة التغذية جيسيكا موليت، فإن زيت السمك أوميجا 3 ضروري للتخفيف من الآلام المزعجة ، بينما يمكنك الحصول على أحماض أوميجا 3 الدهنية من خلال نظامك الغذائي عن طريق الأطعمة مثل بذور الكتان ، والسلمون ، والماكريل ، والرنجة ، والجوز .

قالت موليت، إن الكثير من الناس لا يحصلون على ما يكفي من هذه الدهون من خلال الطعام وحده، لهذا السبب قد يكون من المفيد تناول مكمل زيت السمك يوميًا .

أضافت، أن زيت السمك أوميجا 3 يساعد في تقليل آلام المفاصل بطريقتين خصائصه المضادة للالتهابات تقلل التورم حول المفاصل، كما أنه يلين المفاصل الجافة والتي تتألم من هشاشة العظام أو الإفراط في الاستخدام.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2006 في المجلة ، فإن الجراحة العصبية الدولية للمرضى الذين يتناولون زيت السمك أوميجا 3 يوميًا قالوا إن آلام المفاصل لديهم تحسنت بعد تناول مكمل زيت السمك أوميجا 3 يوميًا لمدة 75 يومًا، قال 80٪ أنهم راضون عن التحسينات ، وقال 88٪ إنهم يخططون لمواصلة تناول زيت السمك.

وفي الوقت نفسه ، وجدت مراجعة أجريت عام 2007 في مجلة Pain أن المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي الذين تناولوا مكملات أحماض أوميجا 3 الدهنية قد عانوا من انخفاض في شدة آلام المفاصل ، وعدد المفاصل المؤلمة ، ودقائق من التيبس الصباحي.