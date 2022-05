شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكتشف صداع كورونا؟.. الأعراض التى يجب ملاحظتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المحتمل أن يسبب فيروس كورونا الجديد مجموعة واسعة من الأعراض بما في ذلك الحمى والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف وآلام الجسم والتعب، بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه أيضًا أعراضًا غير عادية مثل فقدان حاسة الشم والتذوق بالإضافة إلى مشاكل الجهاز الهضمي، والصداع أيضًا من بين أعراض كورونا، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية اكتشاف صداع فيروس كورونا وما الأعراض التي يجب ملاحظتها، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف يبدو صداع فيروس كورونا؟ يُقال إن فيروس كورونا يسبب صداعًا يشبه صداع التوتر أو الصداع النصفي.

يمكن أن يتسبب صداع التوتر في إحداث ألم خفيف إلى متوسط، مما يؤدي إلى ضيق أو ضغط حول جبهتك أو مؤخرة رأسك وعنقك.

من ناحية أخرى ، يمكن أن يسبب الصداع النصفي ألمًا شديدًا خفقانًا، وهو إحساس بخفقان، عادة في جانب واحد من الرأس. يمكن أن يصاحب ذلك أيضًا القيء والغثيان.

لاحظ الشدة والعلامات والأعراض

يقال إن الصداع هو أحد أكثر الأعراض العصبية شيوعًا لكورونا والذي يمكن أن يستمر حتى بعد اختفاء جميع الأعراض الأخرى.

وجدت دراسة أجريت عام 2020 أنه من بين 130 مشاركًا مريضاً بكورونا، كان 74.6 % يعانون من صداع خفيف إلى متوسط. كان ربع المرضى يعانون من صداع شديد يشبه الصداع النصفي ولوحظ أنه كان من أوائل الأعراض التي ظهرت.

وجدت دراسة أخرى نشرت في PubMed Central أن الأشخاص الذين يعانون من صداع كورونا أصيبوا بصداع التوتر. بعض الخصائص تشمل:

- الآلام المتوسطة والشديدة

- ألم في جانبي الرأس

- ألم حول الجبهة بما في ذلك جوانب الرأس وحول العينين

- ضيق أو إحساس بالنبض

- قلة الاستجابة للأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية

وتشير الدراسة أيضًا إلى أن ربع المشاركين يعانون من صداع يشبه الصداع النصفي. تشمل الأعراض ألمًا نابضًا عادةً في جانب واحد من الرأس مع غثيان وقيء وحساسية للضوء أو الرائحة أو اللمس.

قد يعاني بعض الأشخاص من الصداع حتى بعد التعافي من كورونا

وفقًا لدراسة عام 2022 نُشرت في The Journal of Headache and Pain ، من بين 288 شخصًا مصابًا بـ كورونا ، أصيب 22.2٪ بأعراض عصبية ، من بينهم 69.1٪ يعانون من الصداع.

استمر الصداع لمدة 7 أيام لمعظم الناس ومع ذلك ، عانى 18٪ من الأشخاص الذين يعانون من الصداع من الأعراض لأكثر من 30 يومًا ، بينما عانى 10٪ لمدة 3 أشهر.

كيفية علاج الصداع الناتج عن فيروس كورونا

في حالة الصداع الشديد ، من الضروري استشارة أطبائك للحصول على التشخيص المناسب.

من أجل السيطرة على صداعك في المنزل ، يمكنك تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (بوصفة من طبيبك). بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تحدث الباقي فرقًا كبيرًا قم بتدليك جبهتك وصدغيك للحصول على راحة فورية وشرب الكثير من الماء ، لأن الجفاف يمكن أن يسبب الصداع والدوخة.