تعرف على تحاليل الهرمونات لمعرفة سبب زيادة الوزن لديك

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القاهرة - سامية سيد - تلعب الهرمونات دوراً كبيراً في إنقاص أو زيادة الوزن، وقد تتسبب فى الرغبة الشديدة في تناول الطعام وعمليات حرق الدهون البطيئة كانت مشاكل حقيقية للغاية جعلت من الصعب إنقاص الوزن، كما ربطت الدراسات الحديثة بين الهرمونات وزيادة الوزن، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحاليل الهرمونات لمعرفة سبب زيادة الوزن لديك، بحسب موقع medwinfamily.





زيادة الوزن الهرمونيةالهرمونات هي نواقل كيميائية في الجسم مسؤولة عن قائمة طويلة من وظائف الجسم بما في ذلك النمو والوظيفة الجنسية والتمثيل الغذائي والوزن.

لتحديد الخلل الهرموني ، يمكن لطبيبك استخدام العديد من الاختبارات المختلفة بما في ذلك:

اختبار اللعاب

فحص الدم

فحص بول

يمكن أن تشير اختبارات مستوى الهرمون إلى ما إذا كنت تعاني من زيادة الوزن الهرمونية أو زيادة الوزن أو عدم القدرة على إنقاصه.

عند وجود خلل هرموني ، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن. عند الرجال ، يمكن أن يتسبب نقص هرمون التستوستيرون في حدوث هذه المشكلات ، بينما قد تنجم المشكلة عند النساء عن عدم توازن هرمون الاستروجين (هرمون الاستروجين). ويمكن علاج هذه الاختلالات والنقص الهرموني.

عندما يكون سبب زيادة الوزن هو اختلال التوازن الهرموني ، فإن العلاج الأكثر شيوعًا هو تصحيح هذا الخلل يتم ذلك عن طريق استبدال الهرمونات أو موازنة العلاج بالهرمونات البديلة (HRT).

أحد أشكال العلاج التعويضي بالهرمونات هو العلاج البديل بالهرمونات المتطابق بيولوجيًا (BHRT) ، والذي يستخدم هرمونات متطابقة جزيئيًا مع ما ينتجه جسمك بشكل طبيعي.

يختلف علاج إنقاص الوزن بالهرمونات اعتمادًا على الفرد الذي يتلقى العلاج بالنسبة للرجال ، قد يكون العلاج ببدائل التستوستيرون لفقدان الوزن هو الخيار الأساسي بالنسبة للنساء ، قد يكون العلاج ببدائل الإستروجين لفقدان الوزن خيارًا أفضل.

تم ربط الهرمونات المتطابقة بيولوجيًا وفقدان الوزن يمكن أن تؤدي خطة العلاج الصحيحة بالهرمونات البديلة إلى:

فقدان الوزن

نقص الدهون

زيادة العضلات الهزيلة