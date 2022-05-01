شكرا لقرائتكم خبر عن اخسر الوزن عن طريق تحويل مهامك اليومية إلى تمارين رياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الكثيرون إلى إنقاص الوزن ولكن قد يصعب على البعض الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، لذا يمكنك إنقاص الوزن عن طريق تحويل مهامك اليومية إلى تمارين فعالة، إليك بعض المهام اليومية التي نقوم بها جميعًا ، والتي يمكن تحويلها إلى روتين تمارين رياضية ببعض التعديلات السهلة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

شرب الماء

يمكن تحويل فعل بسيط لشرب الماء إلى تمرين، إذا كان عليك الجلوس لساعات طويلة أثناء العمل ، فبدلاً من الاحتفاظ بزجاجة من الماء بجوار مكتبك، اختر الاحتفاظ بكوبًا أو كوبًا من الماء فقط. سيساعدك هذا بطريقتين - الوجود المستمر لكوب من الماء سيذكرك بالحفاظ على رطوبتك وعندما ينفد الماء، سوف يجعلك تستيقظ لإعادة ملأ الكوب تأكد من الحفاظ على رطوبتك طوال اليوم لأنها ستساعد في تعزيز رحلة إنقاص الوزن.





التنظيفالتنظيف هو عمل روتيني أساسي يمارسه بعض الناس كل يوم بينما يدفع البعض الآخر في وقت لاحق لعطلة نهاية الأسبوع. على أي حال، يمكن تحويل عملية تنظيف منزلك أو حتى غرفتك فقط إلى روتين تمرين باستخدام اندفاعة من الإبداع. كل ما عليك فعله هو الانتباه لجسمك عند التنظيف وإشراك نفسك جسديًا وعقليًا في الأنشطة.

شغّل بعض الموسيقى وشد جذعك واستخدم طاقتك عند القيام بأي مهمة تنظيف قم بالقرفصاء أثناء المسح ، وتمدد أثناء إزالة الغبار وقم برفع الأثقال عن طريق تحريك الأثاث الثقيل للتنظيف تحته.





حوّل زيارتك للمركز التجاري إلى تمرين مشييمكن أن يؤدي التسوق للحصول على الضروريات اليومية إلى زيادة عدد خطواتك اليومية، وتمرين عضلات أوتار الركبة وتجلب لك بعض المكونات اللذيذة لتناول عشاء مجزي لاحقًا. بدلاً من طلب البقالة عبر التطبيقات أو المكالمات، يمكنك المشي إلى السوق المحلي أو القيادة إلى متجر متعدد الأقسام. إذا اخترت القيادة ، فحاول الوقوف بعيدًا عن مدخل المتجر واستخدم السلالم بدلاً من المصاعد والسلالم المتحركة بمجرد الانتهاء من التسوق ، استخدم أكياس البقالة المحملة لتمرين عضلات الذراعين.





المشي عند الحديثهذه الحيلة البسيطة لتسريع خطواتك كلما تلقيت أو تجري مكالمة هاتفية، يمكن أن تفعل العجائب لتعزيز لياقتك سواء كانت هذه مكالمات عمل ، أو التواصل مع أصدقائك أو أفراد أسرتك ، أو انتظار الاتصال ببعض ممثلي خدمة العملاء - تحرك بمجرد رنين هاتفك كل خطوة إضافية مهمة وكسر روتين جلوسك سيكون مفيدًا لعضلات ظهرك ستساعدك الحركات أيضًا على الشعور بالانتعاش والتركيز واليقظة.

الاستحمام

تعتبر السباحة من أفضل التمارين ، ولكن إذا لم تتمكن من الذهاب إلى المسبح كل يوم ، فاستخدم روتين الاستحمام الخاص بك للحصول على تمرين منعش استخدم دلوًا من الماء بدلًا من الدش ولا تجلس على كرسي أثناء الاستحمام. سيجعلك هذا يجلس القرفصاء في كل مرة لملء الدلو الخاص بك وبحلول الوقت الذي تنتهي فيه ، ستكون قد أكملت حوالي 40-50 تمرين قرفصاء مثل المحترفين. تذكر أن تحافظ على استقامة ظهرك أثناء أداء تمرين القرفصاء لتحقيق أفضل النتائج.





تمارين رياضيةيمكن تحويل وقت جلوسك الذي أصبح أحد أكبر أسباب زيادة الوزن إلى روتين لفقدان الوزن. احصل على بعض أوزان اليد وقم بعمل تمرينات العضلة ذات الرأسين أثناء قراءة رسائل البريد الإلكتروني.

ممارسة تمارين الإطالة لمدة دقيقة على المكتب مثل تقلبات الجذع وإطالة الساقين وهز كتفيك وتحريك معصميك يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً في مساعدتك على تحقيق اللياقة البدنية والجسم النشط.