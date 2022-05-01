لسحور صحى خلال رمضان.. تناول هذه الأطعمة الغنية بالماء

القاهرة - سامية سيد - تُعتبر وجبة السحور مهمة جدًا خلال شهر رمضان، حيث تساعدك على الصيام خلال اليوم التالى، ونشرت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية "عش بصحة" تغريدة على موقع "تويتر"، ضمنت فيها بعض الاقتراحات لسحور صحى ومشبع.. ما أبرزها؟

فاكهة (موز - تفاح)

عصير البرتقال

تمر

لبن

ماء

خبز

نخالة

شوربة عدس

وأوضح المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن هناك فئات معينة يجب أن تحرص على تناول وجبة السحور، مثل كبار السن، والمراهقين، والحوامل، والمرضعات، وكذلك الأطفال الذين يرغبون في الصيام.

ويجب أن تتضمن هذه الوجبة، التي تُعتبر مثل الفطور الخفيف، الخضار وحصة من الكربوهيدرات مثل الخبز/لفائف الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، وأطعمة غنية بالبروتين مثل منتجات الألبان أو البيض، بالإضافة إلى طبق جانبي من الطحينة/الأفوكادو.

وتستطيع زيادة استهلاك الماء من خلال تناول الأطعمة الغنية بالماء.

وعلى سبيل المثال، يمكنك تناول البطيخ في وجبة السحور أو بعد الإفطار.

وتحتوى السلطة الخضراء على الكثير من الخضار الغنية بالماء مثل الخيار والطماطم.

وأشار المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى أهمية تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة، والشاي، والكولا، ما قد يسبب كثرة التبول، ويؤدى إلى الإصابة بالجفاف.

وإليك بعض الأمثلة على وجبة السحور، بحسب ما أوضحه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط:

قطعتان من الخبز.

بيضة مخفوقة بالخضار أو بيضة مسلوقة جيداً.

خضار مقطعة.

لبنة أو جبنة مضاف إليها زعتر وزيت الزيتون.

شاي أعشاب.

شرب كمية كافية من الماء.