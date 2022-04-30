شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا أم مشاكل فى القناة الهضمية.. كيف تفرق بينهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر أعراض الجهاز الهضمي أو الأعراض المرتبطة بمرض الأمعاء بشكل شائع في مرضى كورونا، حيث قد يصيب بعض المرضى أعراض مثل الإسهال والقيء وآلام البطن وهي أعراض لعدد من الأمراض الأخرى، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية تحديد هل أعراض الجهاز الهضمى متعلقة بكورونا أم لا بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وفقًا لدراسة جديدة، فإن 1 من كل 5 أشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا كان لديهم على الأقل عرض واحد من أعراض الجهاز الهضمي مثل القيء وآلام البطن والإسهال.

وظهرت المزيد من التقارير عن أعراض الجهاز الهضمي مؤخرا، في حين أن العديد من المشكلات المرتبطة بالمعدة تكون سمة مميزة لمتغير أوميكرون، فإن مشكلة المعدة كانت مؤشراً محتملاً للعدوى منذ أن بدأ الوباء.

قال الدكتور سومون تشاكرابارتي ، أخصائي الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة الأمريكية: "ليس الأمر أن أوميكرون يتسبب بالضرورة في المزيد من مشكلات الجهاز الهضمي بل إنه من السهل الآن اكتشاف كورونا لدى هؤلاء المرضى عما كان عليه في وقت سابق في الوباء".

وبحسب دراسة جديدة من بين 18246 مريضاً ، كان الإسهال هو أكثر أعراض الجهاز الهضمي شيوعاً ، حيث أثر على 11.5٪ من المرضى ، يليه الغثيان والقيء (6.3٪) وآلام البطن (2.3٪). وفيما يتعلق بالحدة السريرية ، تم تصنيف 17.5٪ من المرضى على أنهم مرضى شديدون ، في حين أن 9.8٪ منهم اعتبروا مصابين بمرض غير حاد ، بحسب الدراسة.





كيف يتم التأكد مما إذا كانت آلام المعدة مرتبطة بفيروس كورونا ؟هناك عدة طرق يمكن أن نميز بها آلام المعدة التي يسببها فيروس كورونا عن الأمراض الأخرى.

في حالات صحية أخرى ، نادرًا ما يصاحب آلام المعدة حمى. ومع ذلك، في حالة كورونا ، يصاب الشخص بالتأكيد بالحمى.

إذا كانت هناك مشكلة في التنفس أو سعال وعطس مع آلام في المعدة ، يجب أن تختبر نفسك لعدوى كورونا.

لا تؤثر آلام المعدة على حاسة الشم والتذوق لدى الأفراد. ومع ذلك ، إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا، فمن المحتمل أنك قد تفقد حاسة الشم والتذوق لبضعة أيام.

مؤشر آخر واضح على أن آلام المعدة مرتبطة بكورونا هو أنه في حالة الإصابة بفيروس كورونا ، تكون الأعراض أكثر ثباتًا مما هي عليه في الأمراض الأخرى.

ما هي الأعراض الأخرى لكورونا ؟العلامات المنبهة الأخرى هي الحمى والصداع والتعب والسعال والتهاب الحلق والأوجاع والآلام.

إذا كنت تعاني من علامات مثل فقدان الكلام أو الحركة ، أو الارتباك ، أو ألم في الصدر ، أو صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس ، فاتصل بطبيبك على الفور.