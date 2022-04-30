ما لا تعرفه عن الرمان.. أفضل فاكهة للوقاية من السرطان

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 07:09 مساءً - أعلن الدكتور أندريه بروديوس، عالم المناعة الروسي، أن الرمان يمنع تطور الأورام السرطانية.

ويشير العالم الروسي في حديث تلفزيوني، إلى أن الرمان هو الفاكهة الأكثر فعالية للوقاية من السرطان.

ويضيف موضحا، تحتوي ثمار الرمان على نسبة عالية جدا من مركبات الفلافونويد التي تقلل الالتهابات وتساعد على مكافحة الخلايا السرطانية.

ويقول، ” تحتوي 100 غرام من ثمار الرمان على 70بالمئة من حاجة الجسم اليومية إلى مركبات الفلافونويد، أي أن تناول 150 غراما من ثمار الرمان كافية لتوفير حاجة الجسم اليومية منها”.

من جهة أخرى، يرتبط استهلاك الرمان ببعض المحاذير عند بعض الفئات، ومنها الآتي:

المصابون بانخفاض في ضغط الدم

فقد يؤدي شرب عصير الرمان إلى خفض ضغط الدم بشكل بسيط، وبالتالي فإنّ شرب هذا العصير من قِبل المرضى الذين يعانون من انخفاض مستويات ضغط الدم قد يزيد من خطر انخفاضه لديهم، كما أنّ شرب عصير الرمان إلى جانب أدوية ارتفاع ضغط الدم: مثل الكابتوبريل (بالإنجليزية: Captopril)، والإنالابريل (بالإنجليزية: Enalapril)، والليزينوبريل (بالإنجليزية: Lisinopril)، والراميبريل (بالإنجليزية: Ramipril)، قد يسبب انخفاضاً كبيراً في مستوياته ويُعدُّ هذا التداخل متوسطاً.

المرضى الذين سيخضعون للجراحة

فقد يؤثر استهلاك الرمان الذي يقلل من مستويات ضغط الدم في التحكم بمستوى ضغط الدم أثناء الجراحة وبعدها، ولذلك يُوصى بعدم تناول الرمان قبل أسبوعين على الأقل من الموعد المُقرر للجراحة.

التداخلات الدوائية

يُنصح باستشارة الطبيب قبل تناول الرمان أو منتجاته مع بعض الأدوية، مثل: دواء الكاربامازيبين: (بالإنجليزية: Carbamazepine) وهو دواء يستخدم في علاج الصرع، وآلام الأعصاب، ويُصنف هذا التداخل بأنّه متوسطٌ، وقد يؤدي استهلاك عصير الرمان إلى تقليل سرعة تحليل هذا الدواء في الجسم مما قد يرفع من تأثيره ومن ظهور الأعراض الجانبية المرتبطة باستهلاكه.

دواء الرسيوفاستاتين: (بالإنجليزية: Rosuvastatin)

يعد هذا التداخل متوسطاً، فقد يؤثر شرب عصير في سرعة أيض هذا الدواء في الكبد، مما يرفع من تأثيره ومن ظهور الأعراض الجانبية.

دواء الوارفارين:

(بالإنجليزية: Warfarin) يُعدُّ تداخل هذا الدواء مع عصير الرمان متوسطاً، فقد يقلل شرب عصير الرمان من سرعة أيض هذا الدواء في الجسم، مما قد يزيد من تأثيره ومن آثاره الجانبية.