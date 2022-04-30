بسبب زيادة التعرض لأشعة الشمس.. سرطان الجلد يصيب واحداً من كل خمسة أشخاص

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

يقول الخبراء أنّ حوالي واحد من كل خمسة أشخاص في إنجلترا سيصاب بسرطان الجلد خلال حياته.

وقد وصلت الحالات إلى مستوى قياسي ويعتقد المتخصصون أنّ شيخوخة السكان والتحسينات في كيفية الإبلاغ عن السرطان هي وراء هذا الارتفاع.

قد يكون السبب أيضاً هو زيادة التعرض لأشعة الشمس والمزيد من العطلات الخارجية.

كان هناك 224092 حالة سرطان جلدي مسجلة في إنجلترا في عام 2019، بزيادة قدرها 26 في المائة عن 177677 حالة مسجلة في عام 2013، وفقاً للأرقام التي حللتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية والجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية.

بين عامي 2013 و2019 كان المجموع أكثر من 1.4 مليون حالة. وقالت الدكتورة تانيا بليكر، رئيسة الجمعية: “نحن نقترب بسرعة من ربع مليون حالة سنوياً في إنجلترا. نحن نقدّر أنّ واحداً من كل خمسة أشخاص سيصاب بسرطان الجلد في حياته.”

وتابعت قائلة: “في حين أنّ هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد للوقاية من سرطان الجلد، إلا أننا بحاجة أيضاً إلى زيادة الموارد المتاحة لمعالجة هذا الارتفاع.”

يظهر الاستطلاع أنّه كان هناك 15332 حالة ورم ميلانيني في عام 2019، وقد ارتفع العدد من 12885 حالة سجلت في عام 2013. يعتبر سرطان الجلد أقل شيوعاً من سرطانات الجلد الأخرى ولكنه يمكن أن يكون أكثر فتكاً.

كان هناك أيضاً 47977 حالة من سرطان الخلايا الجلدية في عام 2019، وقد ارتفع العدد من 34672 حالة في عام 2013. عندما يتم اكتشافه مبكراً، يكون هذا النوع من سرطان الجلد قابلاً للشفاء.

كان هناك 158934 حالة من سرطان الخلايا القاعدية في عام 2019، وقد ارتفع العدد من 128406 حالة في عام 2013. هذا الشكل من المرض لا ينتشر عادة.

كان هناك أيضاً 1849 حالة من سرطانات الجلد النادرة في عام 2019، وقد ارتفع العدد من 1714 حالة في عام 2013.